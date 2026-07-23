UPA pide a Planas que se amplíe el plazo para la aceptación de la ayuda a la compra de fertilizantes

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MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado al ministro Luis Planas que autorice la ampliación del plazo de aceptación de la ayuda a la compra de fertilizantes al menos otros 15 días, según informa en un comunicado.

En concreto, el pasado 6 de julio se publicó la primera relación parcial de beneficiarios -con 425.000 personas-, disponiendo de un plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación, por lo que el próximo lunes acabaría el plazo.

Este paquete de ayudas fue reclamado por el sector agrario tras el fuerte encarecimiento de los fertilizantes a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

La organización ha reconocido que estas ayudas de más de 600 millones de euros supone un "importante apoyo" para el sector de cara a hacer frente al sobrecoste de las explotaciones en la compra de este insumo imprescindible.

UPA ha explicado que el periodo de aceptación se ha demostrado "totalmente insuficiente". El procedimiento de aceptación de la ayuda se realiza a través de la página web del FEGA, para lo que es necesario el certificado electrónico y el problema radica en que muchos agricultores no tienen firma electrónica ni capacidad para acceder por medios propios al procedimiento establecido, por lo que necesitan de la participación de entidades colaboradoras para realizar la aceptación de la ayuda.

Además, recuerdan que el periodo de tramitación ha coincidido con el periodo estival y con las labores de recolección de la cosecha. "Hablamos de 425.000 posibles beneficiarios que deben realizar este trámite en tan solo 15 días hábiles, además, la sede electrónica del FEGA está yendo muy lenta y en ocasiones no funciona", han señalado.