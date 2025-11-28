Urbas cesará a su auditor y nombra consejero a un exalto cargo de Santander en pleno preconcurso

Archivo - Juan Antonio Acedo, presidente de Urbas - SERGIO CUETO - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Urbas, que solicitó el pasado mes de septiembre la declaración de concurso voluntario de acreedores, ha propuesto el cese de su auditor, así como la incorporación de Juan Yanes, exdirectivo de Banco Santander, como nuevo consejero.

Así consta en la convocatoria de la próxima junta general extraordinaria de accionistas del grupo de infraestructuras y edificación, que se celebrará el 31 de diciembre a las 10.00 horas en Madrid.

El primer punto que se votará será la revocación del nombramiento del auditor A Worldwide Audit Assurance España, que este año decidió no presentar su auditoría de las cuentas de 2024, lo que motivó la suspensión de la cotización de Urbas por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En cuanto al consejo de administración, Urbas ha propuesto el nombramiento de Juan Yanes --quien estuvo 27 años en Grupo Santander, ocupando entre otros cargos el de vicepresidente ejecutivo sénior--, en sustitución de Jesús García de Ponga.

El consejo también ha propuesto que Jesús Ordóñez Gutiérrez, que fue nombrado el 28 de marzo de 2025, no sea ratificado en su cargo. Sí serán ratificados los nombramientos de José Manuel Rodríguez García (en sustitución de Ignacio María Florentino Checa Zavala) y de Francisco Javier Álvarez Hoyuela, que ya fueron anunciados en julio.

El resto del consejo lo componen Juan Antonio Acedo Fernández (presidente y consejero delegado), Joao Jose De Gouveia, Adolfo José Guerrero Hidalgo y Luis Ramos Atienza.