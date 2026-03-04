Los Veintisiete adoptan su posición para reforzar el suministro de materias primas críticas

Archivo - Sede del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Ana López García - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los países de la Unión Europea han acordado este miércoles su posición para modificar la normativa comunitaria sobre materias primas críticas, con el objetivo de reforzar la seguridad de suministro de estos materiales esenciales para la industria europea y fomentar su reciclaje dentro del mercado comunitario.

El mandato negociador adoptado por el Consejo de la Unión Europea respalda la propuesta de la Comisión de modificar la normativa sobre materias primas críticas y acepta que sea el Ejecutivo comunitario quien identifique a las grandes empresas que dependen de estos materiales y evalúe sus posibles vulnerabilidades ante interrupciones del suministro.

Según el acuerdo, Bruselas podrá solicitar información a estas compañías y proponer medidas para reducir riesgos si se producen problemas de abastecimiento, con el objetivo de garantizar la continuidad de la producción industrial en la UE.

No obstante, los Estados han pedido reforzar su participación en el proceso y han reclamado que la Comisión informe a los gobiernos nacionales y al Comité Europeo de Materias Primas Críticas sobre qué empresas han sido identificadas como grandes consumidores de estos materiales y cuáles son sus posibles vulnerabilidades.

El mandato del Consejo también aclara que la Comisión podrá recomendar medidas para reducir los riesgos de suministro en estas compañías, como limitar la dependencia de un único proveedor de materias primas, teniendo en cuenta la disponibilidad de fuentes alternativas.

Asimismo, el acuerdo introduce medidas para mejorar la transparencia sobre los materiales utilizados en determinados productos industriales, especialmente en el caso de los imanes permanentes, muy empleados en tecnologías como los vehículos eléctricos o las turbinas eólicas.

En este ámbito, los Estados miembro respaldan el uso de pasaportes digitales de producto, un sistema que permite registrar y compartir información sobre los materiales utilizados a lo largo su ciclo de vida, lo que, según explican, facilitaría su trazabilidad y reciclaje.

La posición acordada por los Veintisiete servirá ahora como base para que la presidencia del Consejo inicie negociaciones con el Parlamento Europeo, una vez que la Eurocámara adopte su propia posición sobre le texto.