Velilla Group prevé lograr más de 120 millones de facturación bruta en 2025 tras crecer un 10% hasta junio

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Velilla Group, compañía familiar e internacional española con 75 años de trayectoria en el sector del textil laboral, prevé alcanzar más de 120 millones de euros de facturación bruta en 2025, tras crecer un 10,35% en unidades vendidas y un 10,37% en facturación bruta en el primer semestre.

Así, la compañía se encuentra en un momento "clave de crecimiento y consolidación tras un primer semestre marcado por un "fuerte" impulso comercial, según ha informado en un comunicado.

De este modo, con dichas cifras, Velilla Group, que engloba marcas como Velilla, MUKUA y VPRO, prevé cerrar 2025 afianzando su posición como "uno de los actores más relevantes" del sector textil profesional en Europa gracias a una facturación bruta superior a los 120 millones de euros y un "crecimiento sostenido que viene acompañado de una inversión constante en infraestructuras, digitalización y expansión internacional".

OBJETIVO DE INNOVAR SIN PERDER CAPACIDAD DE SERVICIO

El director general del grupo, Enrique Fernández Allén, ha afirmado que en Velilla diseñan "pensando en el trabajo real". "Las nuevas colecciones son una respuesta directa a lo que el mercado necesita: ropa técnica, cómoda, resistente y responsable y todo ello con el objetivo de innovar sin perder capacidad de servicio", ha añadido.

En concreto, la nueva colección de Velilla ha sido desarrollada para responder a los "desafíos específicos de cada entorno laboral, con especial atención a la funcionalidad, la durabilidad y la adaptabilidad".

Así, en sectores como la industria y la construcción, destacan prendas con tejidos técnicos resistentes a la abrasión y a líquidos, refuerzos ergonómicos, velcro 3D de alto rendimiento y protección solar UPF 50+, mientras que en el ámbito de la alta visibilidad y la logística, se incorporan tejidos reciclados, cintas reflectantes termoselladas, tallas inclusivas (XS a 5XL) y cortes adaptados al cuerpo femenino.

TEJIDOS RECICLADOS DE PLÁSTICO POSTCONSUMO

Para la hostelería, Velilla ha presentado su línea SHIFT, con chaquetas confeccionadas con Coolmax, tejido técnico de alta transpiración que mejora el confort en entornos de altas temperaturas, además de nuevas propuestas en 'denim stretch' y básicos resistentes al lavado industrial.

En el caso de la sanidad, las camisolas elásticas 'Stretch' mujer mejoran el ajuste y la movilidad, mientras que la ampliación cromática permite personalizar por funciones y departamentos.

"Se trata de prendas pensadas para mejorar el día a día de quienes trabajan de pie, con cambios de turno y cargas físicas elevadas", ha resaltado la marca, que igualmente ha destacado que dichas nuevas colecciones "refuerzan su compromiso con una producción más responsable".

De este modo, las prendas con certificación GRS (Global Recycled Standard) incorporan tejidos reciclados de plástico postconsumo, lo que contribuye a reducir residuos, emisiones y consumo energético. Además, la marca apuesta por un "enfoque inclusivo" desde el diseño con tallajes ampliados, ajustes adaptativos, patrones específicos para mujer y líneas unisex con un fit mejorado.

"No solo diseñamos para proteger, también para representar, ya que la ropa laboral es parte de la identidad del trabajador y una herramienta de rendimiento", ha subrayado Fernández Allén.

Por otra parte, el grupo ha detallado que toda la colección de Velilla se diseña en España y se gestiona desde su centro logístico en Albacete, que cuenta con 27.000 metros cuadrados, sistemas automatizados, trazabilidad total y una capacidad operativa que permite gestionar más de 97.000 prendas al día y 500.000 pedidos anuales.

Asimismo, el centro cuenta con una capacidad de almacenamiento de más de 24 millones de prendas y un sistema de autoconsumo solar que cubre el 39% de la energía utilizada, en línea con la estrategia medioambiental del grupo.