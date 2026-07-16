Las ventas de conservas vegetales crecen un 2,3% en 2025, hasta los 1.330 millones de euros

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MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de las conservas vegetales han registrado un crecimiento del 2,3% en 2025, hasta alcanzar los 1.330 millones de euros, en un contexto de aumento moderado del volumen de demanda y debilitamiento de los precios, según los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

En concreto, el volumen de consumo de conservas de hortalizas en hogares se incrementó un 1%, mientras que en el caso de las conservas de legumbres y de frutas se registraron ascensos en torno al 5% y al 3%, respectivamente.

Por su parte, las exportaciones del sector alcanzaron los 1.093 millones de euros, con un aumento del 1,8% respecto a 2024, destacando el dinamismo de las exportaciones de conservas de frutas, que crecieron un 9,1%, frente al descenso en este año de las ventas en el exterior de las conservas de hortalizas y legumbres.

De este modo, las ventas españolas de conservas vegetales en el extranjero completan, desde la caída de 2020, un período de cinco años consecutivos de incrementos, acumulando desde entonces un aumento de en torno al 40%.

Los principales países de destino de las conservas españolas son Francia, Alemania y Portugal, que concentran de forma conjunta el 45% del total exportado, seguidos de Reino Unido (9%) y Estados Unidos (6%).

Del pasado ejercicio, destaca el dinamismo de las exportaciones a Italia, que crecieron un 17,5%, mientras que en Bélgica se dispararon hasta un 45,2%. En el lado contrario destaca el descenso de las destinadas a Reino Unido (-4,3%) y Estados Unidos (-6,9%).

Por su parte, las importaciones crecieron un 16,7%, hasta los 678 millones de euros, de manera que el superávit de la balanza comercial descendió hasta los 415 millones de euros. Perú destaca como el principal país proveedor de conservas vegetales, reuniendo el 26% del valor total importado, seguido de Francia (15%) y China (11%).

El número de empresas fabricantes o importadoras de conservas vegetales se sitúa en torno a 120, cifra que ha registrado una suave tendencia a la baja en los últimos años. Navarra concentra el mayor número de empresas, reuniendo en torno al 23% del total, seguida de Murcia, con alrededor del 17%.

De esta forma, la mayor parte de las empresas son de capital español y de carácter familiar, si bien destaca la presencia de capital extranjero en algunas de las empresas líderes. Así, el sector se caracteriza por la presencia de pequeños productores de carácter local que operan junto a compañías de cierto tamaño, las cuales han alcanzado una posición destacada en el sector.