MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de salmón de Noruega en España se disparan un 23% en los ocho primeros meses del año, hasta superar las 59.000 toneladas, lo que sitúa al mercado nacional como uno de los principales del mundo para los pescados de Noruega, en un ranking que lidera claramente el salmón, según los datos del Consejo de Productos del Mar de Noruega.

"Estamos muy contentos de ver una evolución tan fuerte de la comercialización de pescados desde Noruega a España durante los primeros ocho meses del año. El crecimiento ha sido impulsado por el salmón, donde hemos visto un aumento del 23% en volumen hasta superar las 59.000 toneladas", ha señalado el director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, Tore Holvik.

Hay que recordar que 2024 cerró con más de 81.775 toneladas de salmón exportadas al mercado español, el pescado favorito de los españoles según todas las encuestas.

"Los pescados enteros, ahumados y de valor añadido están experimentando un fuerte crecimiento en España, así como también el sushi, el sashimi y los 'poke bowls'. Con la creciente tendencia de platos preparados listos para comer, donde destacan nuestros ingredientes noruegos saludables y sabrosos, somos muy positivos para el crecimiento futuro del salmón noruego en todas las categorías en España", ha puntualizado Holvik.

Por otro lado, el Consejo de Productos del Mar de Noruega está intensificando su colaboración con el futbolista Erling Haaland, embajador de los pescados y mariscos, destacando su compromiso con una dieta saludable.

Ahora, amplía esta alianza con nuevas campañas con Haaland, esta vez centradas en el salmón noruego, en las que se destaca su origen noruego y la calidad del pescado como parte esencial de la dieta de cualquier atleta.