Las ventas del sector del dulce español crecen un 4,5% en 2025, hasta superar los 8.100 millones

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MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector del dulce español ha cerrado con una facturación de 8.110 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 4,5% respecto a 2024, según los datos del 'Informe Produlce 2025' elaborado por la Asociación Española del Dulce, Produlce.

En concreto, la producción nacional derivada al mercado español superó los 5.450 millones de euros, lo que supone un 1,7% más, mientras que las exportaciones se dispararon un 10,5%, hasta alcanzar los 2.658 millones de euros. Así, la balanza comercial se situó en 833 millones de euros.

De esta forma, el dulce español se afianza como el quinto exportador de la industria agroalimentaria nacional, sostenido en la calidad, la innovación y la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.

"Superar los 2.600 millones de euros en exportaciones en un año marcado por la tensión arancelaria y la volatilidad de las materias primas es una señal muy potente: el dulce español tiene un hueco propio en los mercados internacionales porque compite en calidad, en innovación y en confianza, no solo en precio. El reto ahora es seguir diversificando destinos y consolidar nuestra posición de liderazgo en aquellos más maduros", ha explicado el secretario general de Produlce, Rubén Moreno.

En 2025, el sector del dulce ha tenido que demostrar su fortaleza en un entorno especialmente exigente, debido a la fuerte volatilidad en el mercado del cacao, el incremento acumulado de costes energéticos y logísticos, y la incertidumbre derivada de las tensiones arancelarias internacionales, que han puesto a prueba la resiliencia de la industria.

La patronal ha destacado que la respuesta ha sido la apuesta por la eficiencia, la innovación y la diversificación de mercados, que avala un modelo productivo que no sacrifica calidad mientras contiene el impacto del entorno sobre el consumidor final.

La apuesta inversora del sector -que destinó el 5,2% de su cifra de negocio a mejora de procesos productivos, frente al 3,6% de media en la industria de alimentos y bebidas- se tradujo en una rentabilidad del 11,3% y en incrementos salariales que no solo mantuvieron sino que mejoraron la capacidad adquisitiva de sus trabajadores.

CACAO Y CHOCOLATE LIDERAN EL CONSUMO

De esta forma, el conjunto de las seis categorías que integran el sector contribuyó al avance del consumo en 2025, espoleado también por el dinamismo de las importaciones. El cacao y el chocolate lideraron el consumo con 2.323 millones de euros, creciendo un 10,3% respecto a 2024.

Por su parte, las galletas se situaron en 1.449 millones de euros de consumo y avanzaron un 1,4%, mientras que pastelería y bollería alcanzó los 1.357 millones de euros, un 3,6% más. De su lado, los turrones y mazapanes protagonizaron uno de los mayores saltos del ejercicio, con un avance del consumo del 10,8% hasta alcanzar unas ventas de 324 millones solo en el mercado nacional.

Por su parte, la panificación (969 millones) y los caramelos y chicles (855 millones) registraron un mejor comportamiento en el consumo que en la facturación, como consecuencia de los retrocesos en mercados exteriores. Así, el consumo avanzó un 1,5% y 5,7%, respectivamente, mientras las facturaciones caían un 0,4% y un 1,8%.

RÉCORD EN LAS EXPORTACIONES

En 2025, las exportaciones del sector del dulce alcanzaron su nivel más alto, con 2.658 millones de euros y un crecimiento del 10,6% en valor respecto a 2024. Europa concentró el grueso de las ventas exteriores, seguida de América, Asia y África.

El motor del impulso exportador fue el cacao y el chocolate, cuyas ventas al exterior se dispararon un 35,7% hasta los 857,8 millones de euros, con Francia, Portugal y Alemania como principales destinos. Le siguen las galletas, con un crecimiento de casi el 14%, hasta los 702,9 millones de euros, que consolidaron a Portugal y Francia como sus principales mercados, mientras que los turrones y mazapanes avanzaron un 7,6% hasta los 72,8 millones de euros con Estados Unidos como segundo destino y un destacado crecimiento en Alemania (+19,1%) y Países Bajos (+36,4%).

Por su parte, las exportaciones en pastelería y bollería crecieron un 5,3% hasta alcanzar los 214,7 millones de euros y las categorías de caramelos y chicles y de panificación registraron caídas en torno al 8% en sus exportaciones, si bien los primeros siguen siendo, con 723 millones, la segunda categoría exportadora del sector y la que más aporta a la balanza comercial positiva del mismo, mostrando sucarácter internacional, al firmar la mitad de sus ventas fuera de España.

En clave de diversificación, Marruecos se consolida como uno de los mercados con mayor dinamismo para la industria española del dulce, impulsado por galletas y chocolates, y se perfila como referencia del proceso de expansión hacia destinos no europeos.

El informe también refleja que el sector del dulce es un generador de empleo, ya que generó en 2025 un total de 28.439 empleos directos, un 2,8% más que el año anterior.

Este dinamismo resulta especialmente relevante en las zonas rurales, donde el sector actúa como ancla económica y factor de fijación de población, contribuyendo a la redistribución de rentas y a la profesionalización de sus comunidades.