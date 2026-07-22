Iberdrola dispara un 22% ganancias a junio, hasta 4.336 millones, y reafirma metas para 2026

Archivo - Ignacio Sánchez Galán En Nueva York - IBERDROLA - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 21,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la plusvalía neta de 953,3 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox, informó la compañía, que reafirmó sus objetivos para el conjunto de 2026 de un crecimiento superior al 8% en el beneficio neto ajustado.

Ajustando por la contribución de México en 2026 (+74,8 millones de euros), por esa plusvalía neta de la desinversión de ese país y por el impacto de los 'capital allowances' en Reino Unido (181,8 millones de euros) el beneficio neto ajustado alcanza 3.564,9 millones de euros, creciendo un 7,8% gracias a la mayor base de activos y al aumento de las tarifas en el negocio de Redes y a la mayor producción y mejora de márgenes en el segundo trimestre en el negocio de Renovables.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 8.050 millones de euros, aumentando un 7,4%, impulsado por un fuerte desempeño en el segundo trimestre. Excluyendo el impacto del tipo de cambio (-106,4 millones de euros), el Ebitda ajustado hubiera aumentado un 8,8%.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán aumentó sus inversiones un 25%, hasta los 7.000 millones de euros, con más de un 70% destinado al Reino Unido, los Estados Unidos y Brasil.

Las inversiones en Redes crecieron un 42%, hasta cerca de 4.400 millones, representando así dos tercios de la inversión total. De esta manera, los activos de redes (RAB) se incrementaron un 11%, hasta cerca de 55.000 millones, principalmente en el Reino Unido (+11%), EE. UU. (+12%) y Brasil (+18%).

De ese total, 40.000 millones correspondieron a distribución (+6%) y 15.000 millones a transporte, con un crecimiento del 30% en el último año.

Mientras, las inversiones en Generación superaron los 2.200 millones, más de un 70% en eólica terrestre y marina. En el periodo se instalaron más de 1.600 megavatios (MW). Además, la eléctrica espera la puesta en marcha de 2.100 MW más hasta diciembre y cuenta con proyectos maduros para añadir hasta 15.500 MW de potencia entre 2025 y 2030, frente a los 9.500 MW del plan 2025-2028.

REAFIRMA CRECIMIENTO SUPERIOR AL 8% EN SU BENEFICIO NETO AJUSTADO.

Asimismo, Iberdrola ha reafirmado sus perspectivas para 2026, con una previsión de un crecimiento superior al 8% en el beneficio neto ajustado al final del año.

De esta manera, el grupo apunta para 2026 a un nuevo récord de beneficio neto ajustado récord con más de 6.700 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

Además, dentro de esas mejoras en sus números para el segundo semestre del año, la energética prevé mayores activos de redes (especialmente en transporte) con mejores tarifas, así como 2.100 MW adicionales de generación a fin de año y mejoras de procesos ligadas a la IA y aumento de la eficiencia operativa.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))