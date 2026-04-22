Visionlab apuesta por la tecnología 3D para fabricar gafas en una hora y democratizar esta tecnología

Custom Lab de VisionLab - EUROPA PRESS

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) - VisionLab apuesta por la tecnología para crear y fabricar gafas en 3D a un precio accesible y en sólo una hora con la puesta en marcha de Custom Lab, una innovadora tecnología 100% española, que busca democratizar las monturas de impresión volumétrica y refozar su apuesta por la personalización.

En concreto, la compañía se convierte en el primer 'retailer' nacional en desarrollar la tecnología 3D para la impresión volumétrica de monturas de vista para lo que se ha unido con la 'startup' española Zefrict AM, con la que lleva trabajando más de años en este proyecto, que busca cambiar los paradigmas de fabricación actuales y modificar todos los procesos de la cadena de producción a futuro.

"La tecnología forma parte de nuestro ADN desde su fundación. Custom Lab es un proyecto con el que vamos a revolucionar la impresión volumétrica de monturas de gafas, porque hasta ahora el mercado existe, pero a precios muy altos. Proponemos democratizar las monturas de impresión volumétrica y permitir a cualquier persona poder ofrecerse el modelo que elija a un precio completamente accesible", ha asegurado la directora general de Visionlab en España, Anne Delmas, que espera que esta apuesta tenga un impacto positivo en las cuentas de la firma en los próximos años.

De esta forma, Custom Lab es el inicio de un proyecto de I+D que busca cambiar el paradigma en la producción de monturas a través de la impresión volumétrica, que próximamente sumará nuevos elementos para que las gafas estén completamente personalizadas.

Así, desde este miércoles, en una selección de tiendas de la compañía española, el usuario podrá elegir entre 12 modelos de monturas y numerosos colores sólidos o translúcidos. A partir de ahí, VisionLab generará un archivo digital utilizando dos tecnologías de impresión y una de modelado para fabricar, a partir de ese archivo, una pieza física, es decir, una montura, a la que se incorporará su respectiva lente.

Este proceso, además de acortar tiempos, permitirá una optimización y una mayor eficiencia productiva sin comprometer la calidad final, optimizando los procesos productivos y reduciendo el impacto medioambiental, De esta manera, los materiales no utilizados en el proceso de elaboración, serán reutilizados en la producción de nuevos modelos, lo que supondrá una reducción en la producción de residuos, y permitirá a la firma ser más eficiente en cuanto a nuevos diseños adaptados a las necesidades y preferencias de cada persona.

Por su parte, el director técnico de sistemas y datos de Visionlab, Gonzalo Lanchas, ha avanzado que se trata de algo "disruptivo" para el sector de la óptica. "Buscamos democratizar una tecnología, que por ahora es nicho y que tiene un precio elevado, ya que unas monturas rondan los 300 euros. Queremos ser capaces de que cualquier persona pueda acceder a este producto a un precio asequible", ha indicado, avanzando que el precio de sus monturas rondará los 99 euros.

"Este proceso, además de acortar tiempos, permitirá una optimización y una mayor eficiencia productiva sin comprometer la calidad final, optimizando los procesos productivos y reduciendo el impacto medioambiental", ha explicado sobre los beneficios que tiene el apostar por la fabricación en 3D.

De esta forma, la óptica española refuerza su apuesta por la tecnología después de que lanzara hace unos meses sus gafas con inteligencia artificial (IA). Así, sus gafas inteligentes cuentan con unas varillas que permiten capturar fotos, grabar vídeos, responder llamadas, escuchar música o traducir conversaciones con un solo toque, sin tener que sacar el móvil del bolsillo.

Además, la firma óptica fue la primera en entregar gafas graduadas en una hora y es la única cadena de ópticas que cuenta con fábrica de cristales oftálmicos en Madrid, lo que permite controlar todo el proceso sin depender de terceros.

Con estas acciones, VisionLab sigue creciendo y renovándose y, actualmente, cuenta con 109 tiendas propias en España y Portugal, con un equipo de más de 600 profesionales.