Vodafone inicia la comercialización de fibra hasta 10 Gbps para grandes empresas y administraciones públicas

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Empresas ha iniciado este lunes la comercialización de su nueva conectividad de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) hasta 10 gigabits por segundo (Gbps) simétricos, diseñada para responder a las crecientes necesidades de grandes empresas y administraciones públicas que exigen el máximo rendimiento, estabilidad y capacidad en sus entornos digitales más avanzados, según ha informado la operadora en un comunicado.

Este nuevo servicio, basado en la tecnología 'XGSPON', permite alcanzar velocidades ultra rápidas con un aprovechamiento más eficiente de la red, aportando un rendimiento optimizado para organizaciones con alta demanda de transmisión de datos.

De esta forma, la operadora multiplica por hasta 10 su velocidad de subida y bajada de datos a la red, puesto que hasta ahora comercializaba 1 Gbps simétrico (misma velocidad para subida y bajada de datos a la red).

Este lanzamiento se enmarca en el proceso de modernización de red que Vodafone ha ejecutado en la mayoría de las provincias, incorporando nuevos equipos de acceso y ampliando la capacidad de transporte de su red troncal.

Gracias a esta evolución, la compañía garantiza una conectividad de ultra alta velocidad con altos estándares de calidad, disponibilidad y fiabilidad, ofreciendo a las organizaciones una infraestructura sólida sobre la que construir sus planes de digitalización.

La nueva capacidad de hasta 10 Gbps simétricos da respuesta a la necesidad de contar con más ancho de banda en momentos de picos de tráfico, mayor estabilidad para aplicaciones críticas y una red preparada para escalar sin rediseñar la arquitectura existente.

Esta conectividad facilita la adopción avanzada de servicios 'cloud', la protección de datos mediante copias de seguridad y recuperación y una colaboración fluida entre sedes, sin degradación del rendimiento incluso en escenarios de gran exigencia.

Este servicio está especialmente orientado a sectores como la industria manufacturera, el sector financiero, la sanidad, la educación superior y las administraciones públicas, ámbitos donde el uso intensivo de plataformas en la nube, la automatización de procesos y la gestión de volúmenes masivos de información requieren infraestructuras robustas, resilientes y con capacidades de transmisión muy elevadas.

Gracias a la tecnología 'XGSPON', Vodafone Empresas puede ofrecer conexiones simétricas con baja latencia y altos niveles de disponibilidad, elementos clave para el despliegue de soluciones como inteligencia artificial, analítica avanzada, Internet de las Cosas (IoT), automatización industrial o entornos de trabajo híbridos.

La red se convierte así en un habilitador clave para que las organizaciones avancen en sus estrategias digitales y en la expansión de sus operaciones.

La conectividad hasta 10 Gbps se comercializará a través de los canales habituales de Vodafone Empresas para empresas e instituciones.

El director de Vodafone Empresas, Jesús Suso, ha señalado que con este lanzamiento refuerzan su posicionamiento como socio tecnológico estratégico para grandes corporaciones y organismos públicos, acompañándoles en sus procesos de transformación digital y contribuyendo al desarrollo de un tejido empresarial "más competitivo, eficiente y preparado para los retos del futuro".