Vox plantea en el Congreso unificar en toda España las normativas y licencias de pesca recreativa

Pescadores recreativos en pleno combate con un atún rojo durante la jornada de marcaje científico del Scientific Angler Tagging Tour en l’Ametlla de Mar (Tarragona). - DANIEL REY. SEO/BIRDLIFE

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea un plan nacional de turismo de pesca recreativa que incluya medidas orientadas a la reducción de burocracia administrativa, la unificación de normativas y licencias, el control equilibrado de especies depredadoras, la promoción de competiciones y el fomento del turismo rural.

En su propuesta, registrada para su debate en la Comisión de Agricultura, Vox explica que la pesca recreativa de interior constituye una actividad "profundamente enraizada en la cultura" y ha sido históricamente un elemento vertebrador del entorno social y económico de muchas zonas del interior del país, y presenta un gran potencial para contribuir a su desarrollo.

No obstante, el grupo parlamentario lamenta que esta actividad se enfrenta a diversos problemas que tienen su origen en la falta de homogeneidad normativa en el conjunto de la nación. "La legislación sobre pesca recreativa en España presenta una notable disparidad, resultado de la coexistencia de diecisiete regulaciones regionales diferentes", dice Vox en su propuesta, recogida por Europa Press.

La formación dice que esta práctica ha quedado encuadrada en diecisiete marcos normativos distintos, cada uno de los cuales regula una licencia propia en función de la ubicación de los ríos, lagos y pantanos en los que se practique la actividad.

Con este panorama, Vox entiende que el sector se beneficiaría de una planificación nacional que extendiese la validez de licencias, simplificase procesos y eliminase barreras innecesarias, como son a su juicio las limitaciones horarias y la disparidad en los materiales permitidos.

OFENSIVA POR EL SECTOR PESQUERO

Además de esa propuesta, el partido también ha registrado otras dos con las que propone, por un lado reconocer la relevancia estratégica de la flota palangrera española, que es una práctica más selectiva que permite pescar especies grandes como los tiburones, el atún y el pez espada, y por otro defender a la flota pesquera español del Atlántico oriental y evitar la competencia desleal que ejercen los buques pesqueros asiáticos abanderados en países africanos.

El grupo esgrime que el sector del palangre viene siendo atacado por una supuesta falta de selectividad en sus actividades, algo que en opinión de Vox no cuenta con una base científica sólida y sólo busca reducir la rentabilidad de esta flota para que desistan de seguir trabajando o abandonen el pabellón español, lo que supondría la pérdida de un empleo "muy significativo" en regiones como Galicia.

En este sentido, Vox pide al Gobierno que refuerce su apoyo al sector pesquero de palangre de superficie español y asumir un papel activo en la defensa de sus intereses. Entre otras cosas, pide al Ejecutivo trabajar para que se eliminen cuanto antes el uso de redes de deriva en los países costeros del sur del Mediterráneo, en especial en Marruecos donde siguen operando cientos de barcos de manera irregular.

De su parte, el grupo denuncia que las flotas de China y Corea del Sur han desplazado a la flota española de sus caladeros tradicionales en la costa occidental de África y ha pedido al Ejecutivo que defienda "con firmeza" los intereses de los buques atuneros españoles e impulsar cuantas iniciativas sean necesarias para frenar el progresivo abandono de sus caladeros tradicionales en el Atlántico oriental.