Vueling nombra a Raúl Arévalo nuevo director financiero y de transformación

Vueing nombra a Raúl Arévalo nuevo Chief Financial and Transformation Officer - VUELING

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha anunciado que Raúl Arévalo se incorporará a su comité de dirección el próximo mes de junio como director financiero y de transformación (Chief Financial and Transformation Officer) en sustitución de Joana de Epalza, según ha informado en un comunicado este viernes.

Desde su incorporación a la compañía en 2016, Arévalo se ha desarrollado tanto en el área de las operaciones financieras como en la de estrategia de transformación, primero como Finance Planning Director y luego como Transformation Director.

Su contribución "ha sido determinante para la recuperación del negocio tras la pandemia y el posicionamiento de Vueling como una de las aerolíneas con mejor desempeño financiero de su segmento", ha destacado la aerolínea.

Por su parte, la hasta ahora Chief Financial and Transformation Officer de Vueling, Joana de Epalza, asume la Dirección Financiera de Iberia a partir del mes de junio.

Licenciada en Economía por la Universidad de Bordeaux Montesquieu (Francia), cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas y gestión empresarial en multinacionales, habiendo ocupado cargos de Chief Financial Officer en Alpine, Algeco y Elliott Group.