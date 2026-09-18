Warren Buffett se retira a la presidencia emérita de Berkshire Hathaway y da paso a su hijo Howard Buffett

Archivo - Warren Buffet - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Berkshire Hathaway ha anunciado que Warren Buffett, el mítico 'Oráculo de Omaha', dejará de ostentar la presidencia del conglomerado empresarial, aunque mantendrá el puesto de director y será también presidente emérito, mientras su hijo Howard Buffet pasará a sustituir al nonagenario inversor en el cargo.

"Por lo tanto, es el momento oportuno para completar la transición. Pasaré a ser presidente emérito y seguiré siendo director. Mi hijo, Howard, me sucederá como presidente", ha señalado Warren Buffet, de 96 años, en un carta pública dirigida a los accionistas de Berkshire Hathaway.

La sucesión de Warren Buffet queda así completada nueve meses después de que el multimillonario abandonará el cargo de consejero delegado de la compañía para ceder el testigo a Greg Abel y su hijo completa la cúpula directiva dando continuidad al legado familiar.

Howard Buffet ha ostentado el puesto de presidente y consejero delegado de Fundación Howard G. Buffett, una fundación benéfica centrada en la seguridad alimentaria mundial y la mitigación de conflictos y, durante casi una década, ha ejercido como embajador de Buena Voluntad de Naciones Unidas (ONU) contra el Hambre para el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Además, ha sido miembro del consejo de administración de numerosas empresas públicas y privadas, entre ellas Agro Tech, Archer Daniels Midland, ConAgra Foods, The Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprises, FirsTier Financial y Lindsay Corporation, donde también ocupó la presidencia del consejo.

"Howard ha sido director de Berkshire durante 33 años. Eso supone un periodo de aprendizaje más largo que el que yo tuve antes de tomar las riendas a los 34 años. Greg dirige la empresa; Howard protegerá su cultura y sus valores, ambos más valiosos que cualquier cifra en nuestro balance. Piensen en Howard como una garantía para los accionistas, que esperan no tener que reclamar jamás", ha sostenido Warren Buffet.

"El impacto de Warren en Berkshire y sus propietarios no tiene parangón en la historia empresarial estadounidense. La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo la esencia de Berkshire, y Howard será su custodio. Agradecemos a Howard el cuidado, la disciplina y el profundo conocimiento de Berkshire que aportará a su nuevo cargo", ha afirmado por su parte el consejero delegado de la firma, Greg Abel.

El archiconocido inversor estadounidense se despide de esta manera de la dirección de su vehículo de inversión en el que adquirir acciones de Berkshire Hathaway en 1962 y se hizo con el control de la empresa, entonces enfocada al sector textil, en 1965, en lo que llegó a calificar con humor como "la inversión más absurda de su vida".

Durante estos 60 años al frente de la firma, Berkshire Hathaway se ha transformado en un 'holding' con participaciones en grupos como American Express, Coca-Cola, Diageo, General Electric, Heinz, Johnson & Johnson, Moody's, Procter & Gamble, Sanofi-Aventis, UPS, Wall-Mart o 'The Washington Post', entre otros.

Asimismo, la fortuna personal acumulada por Buffett le situaría actualmente en décima posición de la lista de multimillonarios elaborada por la revista 'Forbes', con un patrimonio estimado de 144.000 millones de dólares (125.500 millones de euros), tras haber llegado a ocupar la primera posición de este ránking durante un breve periodo de tiempo en 2008.

"Haber sido su presidente ha sido un privilegio inmenso, y jamás he dado por sentada su confianza. El tiempo siempre pasa factura. Sin embargo, ha sido generoso conmigo. Me ha brindado la oportunidad de ver a Berkshire alcanzar un punto en el que tengo más confianza que nunca en el futuro. La empresa está en excelentes manos, y espero seguir siendo accionista junto a ustedes", ha concluido Buffet en su carta a los accionistas.