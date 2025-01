Yum! Brands, dueño de KFC y Pizza Hut, sale de Turquía al rescindir su contrato con su filial local

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consorcio Yum! Brands, propietario de las cadenas de comida rápida KFC, Pizza Hut, Taco Bell y The Habit, ha anunciado este miércoles que ha rescindido sus acuerdos de franquicia con IS Gida, propietario y operador de todos los restaurantes KFC y Pizza Hut en Turquía y una subsidiaria de IS Holding, luego de que IS Gida no cumpliera con los estándares de Yum! Brands.

"Antes de la rescisión, Yum! Brands se comunicó con IS Gida durante varios meses para brindar asistencia y resolver problemas clave, pero IS Gida finalmente no pudo mantener el cumplimiento de nuestros estándares y adherirse a las disposiciones fundamentales de nuestros acuerdos de franquicia", ha explicado el director financiero y de franquicias de Yum! Brands, Chris Turner.

La suspensión afecta a 283 restaurantes KFC y 254 Pizza Hut en Turquía, y Yum! Brands espera que los restaurantes cierren al menos temporalmente. Yum! Brands aprecia la lealtad de sus consumidores turcos, sigue comprometida con la región y está trabajando para reabrir tantos restaurantes como sea posible en el futuro.

Yum! está emprendiendo acciones legales por separado de conformidad con los contratos de franquicia rescindidos.

El propietario de IS Holding también había sido franquiciado principal de Yum! en Alemania para KFC y Pizza Hut durante los últimos dos años. En diciembre de 2024, Yum! volvió a adquirir con éxito los derechos de franquicia principal del negocio alemán y reanudó la gestión de ese mercado.

La rescisión en Turquía no tiene ningún impacto en Alemania y Yum! espera seguir prestando servicios a sus consumidores en Alemania y hacer crecer las marcas KFC y Pizza Hut a través de su base de socios franquiciados en ese mercado.

Debido a problemas específicos de este franquiciado y mercado, las ventas recientes en los restaurantes de Turquía estuvieron significativamente por debajo de las ventas promedio globales por restaurante para cada marca.

Los cierres de Turquía se reflejarán como una reducción en el recuento de unidades informado por Yum! al final del primer trimestre de 2025. Aparte de este cambio único en el recuento de unidades, Yum! sigue confiando en su trayectoria de crecimiento de unidades global y no espera ningún impacto de esta terminación en otros mercados.