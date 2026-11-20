Zara en Melbourne (Australia) - INDITEX

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zara, el buque insignia de Inditex, ha reabierto su 'flagship' situada en Bourke Street, en la ciudad australiana de Melbourne, tras completar un proyecto de renovación que incorpora el concepto comercial más reciente de la firma, según informa en un comunicado.

En concreto, con este espacio, la marca de moda cuenta actualmente con 16 tiendas físicas en Australia, mercado en el que también opera con su plataforma de venta 'online' propia.

El proyecto ha sido diseñado por el Estudio de Arquitectura de Zara y ha consistido en la integración de dos edificios interconectados bajo una fachada más ligera y abierta que facilita la entrada de luz natural y refuerza la conexión del local con la calle.

La intervención ha conservado elementos originales de los inmuebles, como las ventanas acristaladas y las cerchas de madera, dejando además al descubierto los muros de ladrillo existentes y las columnas de hormigón.

De esta forma, la distribución interior se articula en torno a un gran lucernario central en la planta baja y una sucesión de volúmenes escultóricos que combinan expositores de madera con acabados de piedra y acero inoxidable.

Respecto a la oferta comercial, las plantas baja y primera están dedicadas a Zara Woman -incluyendo las colecciones más jóvenes y un área de calzado y bolsos con artículos de piel-, mientras que la segunda planta alberga Zara Man, con líneas seleccionadas como Zara Origins, y la tercera amplía la moda masculina junto a la sección de perfumería, probadores y cajas asistidas.

SERVICIOS OMNICANAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

De esta forma, el establecimiento incorpora las últimas herramientas de integración entre la tienda física y el canal digital de la compañía. A través de la aplicación móvil de Zara, los clientes pueden consultar el inventario y la ubicación exacta de los artículos en el local, así como realizar pedidos 'online' para recogerlos en el establecimiento en un plazo de 24 horas.

Asimismo, el punto de venta dispone de zonas de pago asistido en sus tres plantas, asistencia para devoluciones digitales y un punto automatizado de recogida de pedidos 'online' equipado con una pantalla digital para escanear códigos QR o introducir el número de compra.

En materia de sostenibilidad, la tienda de Bourke Street cuenta con sistemas de climatización de alto rendimiento, iluminación de bajo consumo y conexión a la plataforma interna Inergy, que monitoriza de forma centralizada el aire acondicionado y el gasto eléctrico para optimizar la gestión energética y el mantenimiento de las instalaciones.