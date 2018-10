Gobierno aragonés y Grupo San Valero ponen en marcha el Plan de Apoyo a Emprendedores

Publicado 27/04/2015 19:27:40 CET

El Gobierno de Aragón, a través de la consejería de Economía y Empleo, y el Grupo San Valero han presentado este lunes el Plan de Apoyo a Emprendedores. Este programa permitirá a uno de los proyectos de las incubadoras de negocios de la Fundación San Valero recibir los servicios de acompañamiento del Ejecutivo autonómico para poner en marcha su proyecto empresarial.

Según ha explicado el consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, la Fundación San Valero seleccionará cada año, a través de sus incubadoras asociadas a cualquiera de sus centros, uno de los proyectos, que recibirá las prestaciones de Inaem, Sodiar, Avalia, Aragón Exterior y la Fundación Aragón Invierte para concretar sus planes de viabilidad de negocio, financieros y comerciales.

"Normalmente estos proyectistas tienen la tecnología pero les falta la parte empresarial, aunque no en todos los casos. Nosotros lo que hacemos es aportarles ese plus que necesitan para que el proyecto no se estrelle con la dura realidad", ha puntualizado Bono.

El Vivero de Emprendedores de San Valero está destinado a "apoyar" la inserción laboral, algo que siempre han considerado "necesario y prioritario" desde la entidad, según ha explicado el director general del Grupo, César Romero, quien ha recordado que son cinco los proyectos que se desarrollan en este espacio cada año.

Las áreas de trabajo de los emprendedores que acoge son variadas, pero todos ellos han recibido formación en cualquiera de los centros de estudios superiores, de formación profesional, ocupacional y universitaria del Grupo San Valero.

Según ha declarado Romero, cada año reciben más solicitudes de las que pueden admitir, por lo que pretenden derivar las que no sean aceptadas a otras entidades y sociedades que promueve el Gobierno de Aragón ya que, ha dicho, la colaboración público-privada es "fundamental".

En este mismo sentido se ha expresado Bono, quien ha insistido en que es "importante" animar a los emprendedores "desde la fase de formación y no sólo facilitando la financiación, sino también a través del acompañamiento en los primeros pasos de su negocio, algo crucial para la supervivencia a largo plazo de los proyectos".

APOYO DE ORGANISMOS

Con este Plan de Apoyo, la Fundación Aragón Invierte incluirá al proyecto emprendedor seleccionado en la fase de tutela de los comités asesores para poder asistir posteriormente a una ronda de financiación con inversores privados.

El emprendedor también podrá presentar su proyecto a Sodiar para que sus analistas evalúen su viabilidad económica y pueda acceder a las ayudas para la financiación mediante préstamos participativos o participación directa en el capital de la empresa. En la misma línea, Avalia estudiará la posibilidad de tener acceso a los avales financieros y técnicos necesarios para conseguir financiación bancaria.

Aragón Exterior prestará sus servicios personalizados de internacionalización del proyecto en un mercado extranjero durante un año sin coste, mientras que el INAEM designará a un tutor del Espacio Empresas para que colabore con el emprendedor en temas de ayudas, de selección y formación de personal así como asesoramiento en materia de contratación sobre modalidades con bonificaciones o subvenciones.

El consejero Bono ha insistido en que ,"sin duda, el acceso a todas estas prestaciones va a proporcionar un estímulo considerable al proyecto emprendedor para su puesta en marcha y consolidación".