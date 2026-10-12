Adif comunica el restablecimiento parcial de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Locomotora de un AVE Madrid-Barcelona-Figueras incendiada a la altura de Ricla. - DPZ

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en la noche de este lunes de que se ha restablecido parcialmente la línea de alta velocidad que ha permanecido cortada por un incendio.

En una publicación a través de 'X', recogido por Europa Press, ha informado de que "tras finalizar la extinción del incendio por parte de los bomberos y la posterior inspección la infraestructura" se ha reanudado la circulación "de forma paulatina".

Sin embargo, ha advertido que puede haber "retrasos" porque, por el momento, "será necesario circular por vía única" entre las localidades de Ricla y Plasencia de Jalón "hasta que se retire el tren afectado por el incendio".

Por este motivo, han recomendado a los viajeros que consulten "con su operadora" toda la información "actualizada" sobre "el estado de sus viajes y los horarios previstos".