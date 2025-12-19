Aena amplía los incentivos para las aerolíneas que operan en los aeropuertos regionales por tres años

Archivo - Pasajeros esperan colas para facturar, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aena extenderá hasta la temporada de invierno de 2028 su plan de incentivos para aeropuertos regionales, ofreciendo reembolsos totales en tarifas de seguridad y pasajeros para aquellos que operen en instalaciones con menos de 3,5 millones de viajeros.

La iniciativa incluye, además, una prórroga específica para 2026 en el Aeropuerto de La Palma, donde se bonificará íntegramente la tarifa de pasajero para fomentar la recuperación de rutas internacionales y peninsulares.

El consejo de administración de Aena ha anunciado este viernes que ha aprobado una ampliación de los incentivos para las aerolíneas que operan en los aeropuertos regionales.

Los incentivos, que se pusieron en marcha hace cinco años, durante la pandemia, benefician desde entonces a más de una treintena de aeropuertos y helipuertos de Aena en España.

En concreto, se beneficiarán de un reembolso del 100% de las tarifas de pasajero, seguridad y PMR (Pasajero con Movilidad Reducida) a los pasajeros adicionales en una ruta comparados con la temporada anterior equivalente. Este esquema se prolongará desde la temporada de verano de 2026 hasta la de invierno de 2028.

Los aeropuertos y helipuertos a los que se aplicará este incentivo son los de menos de 3,5 millones de pasajeros en 2025.

PRÓRROGA DEL INCENTIVO EN LA PALMA

Además, el consejo de administración ha aprobado prorrogar en 2026 el incentivo en vigor para el Aeropuerto de La Palma que consiste en el reembolso de un importe equivalente al 100% de la tarifa de pasajero en los vuelos internacionales, a la península y Baleares, con el fin de que las compañías recuperen su actividad en estos mercados.

Esta prórroga se ha llevado a cabo con la colaboración del Comisionado Especial para la Recuperación de la isla de La Palma.

Por otra parte, se mantienen los incentivos por apertura de nuevas rutas a nuevos destinos en los aeropuertos de más de 3,5 millones de pasajeros y el crecimiento en rutas a Asia en las temporadas de verano e invierno de 2026.