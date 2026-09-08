Aena cree que la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares es inconstitucional y tomará medidas de aprobarse

Archivo - El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, durante un encuentro literario en la Biblioteca Escuelas Pías de UNED, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena ha sostenido que la proposición de ley de cogestión aeroportuaria de Baleares, que próximamente será debatida en el Congreso de los Diputados después de que el Gobierno haya levantado su veto, es inconstitucional. La empresa ha anunciado que adoptará medidas en el caso de que sea aprobada.

Así lo ha trasladado en una comunicación, consultada por Europa Press, que ha sido remitida la tarde de este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que viene firmada por la secretaria del consejo de administración, Elena Roldán.

Tras tener conocimiento de la decisión del Gobierno de levantar su veto y ante la eventual llegada del texto legislativo a la Cámara Baja para su toma en consideración, Aena ha defendido que contiene "previsiones claramente incompatibles con el marco legal vigente, muy destacadamente las del marco constitucional de aplicación".

Las competencias tanto normativas como de supervisión y regulación de los aeropuertos de interés general, ha incidido la sociedad, corresponden únicamente al Estado. Las comunidades autónomas, ha incidido, cuentan con competencias que son "de relevancia para la actividad aeroportuaria y el transporte aéreo".

En cualquier caso, según la tesis de la empresa, eso no implica que las regiones puedan asumir la gestión de estos aeropuertos, algo que les corresponde "de forma exclusiva" a ellos. Sí que pueden participar en la toma de decisiones de los aeropuertos, pero ajustándose "al marco normativo actual" dentro del cual no se contemplan la creación de un comité de coordinación como plantea la ley aprobada a finales de abril por el Parlament balear.

Aena, en esa línea, ha señalado que la arquitectura de regulación y de gestión de red de aeropuertos se rige por el "principio de solidaridad económica", según el cual los mayores aeropuertos financian las pérdidas de los aeropuertos con una actividad reducida.

La empresa ha trasladado a la CNMV su "plena confianza en que las Cortes Generales gestionarán esta proposición asegurando en todo momento su adecuación al marco de constitucional", algo que a su juicio no sucedería en el caso de que el texto saliera adelante.

Si fuese preciso, ha advertido, adoptarán "las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas".

EL GOBIERNO LEVANTA EL VETO

La reacción de Aena llega unas horas después de que el Gobierno decidiera retirar el veto a la tramitación de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, dejara vía libre para que pueda ser debatida en las próximas semanas.

En un primer momento, el Ejecutivo se opuso a su tramitación argumentando que supondría una reducción de los ingresos de Aena que se tendría que compensar con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

Sostenía que la aprobación de la ley tendría un "efecto directo" en las tarifas y el tráfico aéreo, con una repercusión económica "muy significativa" en la cuenta de resultados de Aena y, por ende, en los dividendos.