Aena licita por 146 millones nuevas actuaciones en T4 y T4S de Barajas y abre un nuevo filtro de seguridad. - AENA

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Aena ha aprobado en su última reunión la licitación de dos nuevas actuaciones en las Terminales T4 y T4S del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por un importe conjunto de 146 millones de euros, enmarcadas en el proyecto de ampliación del aeródromo, que prevé una inversión total de más de 4.000 millones de euros y elevar la capacidad de atención a pasajeros hasta 90 millones al año.

Además, durante estos días se abre la totalidad del filtro central de seguridad de la Terminal T4 tras una inversión de 10,3 millones, que ya permite a todos los pasajeros mantener en el equipaje de mano tanto líquidos como dispositivos electrónicos.

Sobre los dos proyectos licitados, la primera actuación corresponde a la ampliación de la Plataforma Norte de la Terminal T4 por 89,9 millones de euros, mientras 56,5 millones de euros se destinarán a las intervenciones previstas en el Dique Sur de la T4S.

En primer lugar, la ampliación de la Plataforma Norte de T4 permitirá habilitar nuevas posiciones remotas de estacionamiento de aeronaves previstas en la configuración definitiva del aeropuerto, incluyendo la ampliación de las calles de rodajes necesarias para la circulación de aeronaves, así como de todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento, entre otras intervenciones.

También está prevista la construcción de nuevas canalizaciones hacia nuevas plantas térmicas y hacia la nueva subestación eléctrica y la extensión de las galerías de balizamiento al norte de la terminal hasta el extremo norte de la ampliación del dique. A estos trabajos se suma la ejecución de obras para la creación de viales de urbanización, conducciones o galerías, entre otras, y la reubicación tanto de la Planta Separadora de Hidrocarburos (PSH) como del aparcamiento de Pabellón de Estado.

Desde Aena ha explicado que las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 35 meses, se desarrollarán en cinco fases para facilitar su integración con la operativa aeroportuaria.

MÁS POSICIONES DE CONTACTO EN T4S

En el caso de la segunda actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses, el diseño funcional desarrollado por el oeprador para la ampliación de las Terminales T4- T4S y zonas asociadas concluye la necesidad de dotar de un mayor número de posiciones para el tráfico no Schengen.

Por ello, se ampliará el dique y procesador del T4S hacia el norte, según la configuración arquitectónica actual, y modificará la zona de embarque existente en el sur del dique de T4S.

En este sentido, el proyecto define la prolongación del Dique Sur en 36 metros, manteniendo la integridad arquitectónica del conjunto terminal, lo que permitirá incorporar tres nuevas posiciones de contacto con nuevas pasarelas de embarque, aumentando así la superficie de embarque en la planta P10 del terminal y mejorando la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa.

NUEVO FILTRO DE SEGURIDAD

Por último, el proyecto de ampliación y remodelación del filtro de seguridad de la Terminal T4, ubicado en la planta +2 del edificio, ha dado como resultado una gran área de seguridad para aporta mayor comodidad y agilidad, al tiempo que mejora la experiencia del pasajero a su paso por las instalaciones.

Esta nueva zona de seguridad cuenta con una gran zona central, que pasa de 2.500 m2 a 6.500 m2, con pasos dedicados a familias y pasajeros con movilidad reducida, y otra zona anexa de 647 m2, destinada al servicio de fast track.

La primera de las actuaciones, desarrollada para modernizar y ampliar este filtro de seguridad, ha supuesto una inversión de más de 9,7 millones de euros, con una duración de obra de 36 meses. La segunda de las actuaciones, la destinada a la creación de un paso más rápido y diferenciado, conocido como fast track, motivada por la alta demanda de este tipo de servicios premium, ha sido de cerca de 600.000 euros.

Dichas inversiones no incluyen el equipamiento de inspección, el cual que se encuentra dentro de un expediente general para la red. Además de la redistribución de la superficie y usos de este control de seguridad de T4 para hacer frente al incremento previsto de pasajeros en los próximos años, la obra ha conllevado también otros trabajos, como el traslado y ejecución de nuevas áreas y de oficinas anexas.

También, asociado a este control de seguridad, se ha creado una Sala de Remote Screening que permite a los operarios de seguridad controlar las inspecciones con personal en remoto.

En su conjunto el nuevo filtro de seguridad está equipado con 36 máquinas de inspección EDSCB y de sistema ATRS. Del montante global, 31 máquinas están instaladas en la gran zona central seguridad y otras 5 en la zona de servicio fast track.