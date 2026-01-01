Los aeropuertos españoles operarán 4.901 vuelos en Año Nuevo, un 7,5% más que un año antes

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 4.901 vuelos este jueves, 1 de enero de 2026 y Año Nuevo, lo que supone un 7,5% más que un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En total, se prevén 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional.

Con respecto a otra fecha señalada para este periodo, el próximo el día de Reyes, 6 de enero, contará con 4.595 movimientos, 24 operaciones menos frente a 2024.

Por aeropuertos, la capital española se encuentra a la cabeza de la lista, con 1.044 operaciones aéreas programadas para este jueves, un aumento de 57 vuelos frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo de Barcelona-El Prat, que operará un total de 875 movimientos previstos hoy, mientras que el aeropuerto de Málaga programará 404 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 323 y 286 vuelos, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.