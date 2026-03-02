Air Astana firma un pedido de 25 aviones Airbus A320neo, su mayor encargo hasta la fecha

Air Astana. - AIRBUS

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Air Astana ha firmado un pedido en firme de 25 aviones de la familia Airbus A320neo, lo que supone su mayor encargo realizado hasta la fecha, enmarcado dentro del 20 aniversario desde que la compañía comenzó a operar su primer A320 en 2006, e incluye cinco aviones A320neo y 20 A321neo.

Así, el grupo desplegará las nuevas aeronaves tanto en Air Astana como en su filial de bajo coste FlyArystan, como parte de la expansión y renovación general de la flota. Actualmente, opera una flota de 59 aviones de la familia Airbus A320.

Para el CEO de Air Astana, Peter Foster, este anuncio de una nueva flota de aviones de la familia A320neo refleja su compromiso de mantener su reputación de eficiencia operativa y excelencia en el servicio a largo plazo.

"Este pedido confirma aún más la incomparable rentabilidad y el atractivo comercial de la familia A320neo en uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento del mundo", ha destacado el vicepresidente ejecutivo de Ventas de la división de Aviones Comerciales de Airbus, Benoît de Saint-Exupéry.

La familia A320 acumula más de 19.000 pedidos en todo el mundo y ofrece al menos un 20% de ahorro de combustible y reducción de CO2 en comparación con los aviones de pasillo único de la generación anterior.