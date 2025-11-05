Air Canada desploma un 85% su beneficio hasta septiembre, con 233 millones, tras las huelgas de verano

Archivo - Air Canada compra seis Airbus A321XLR para expandir su red de forma sostenible. - AIR CANADA - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Air Canada registró un beneficio neto de 348 millones de dólares canadienses (233,16 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa una caída del 85,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía, afectada por la huelga declarada para todos sus trabajadores durante varias jornadas en agosto.

Los ingresos totales de la compañía alcanzaron los 16.602 millones de dólares canadienses (11.123 millones de euros) hasta septiembre de 2025, algo por debajo de los 16.851 millones de dólares canadienses que ingresó en el mismo periodo de 2024.

En cuanto al resultado operativo, este fue tres veces más bajo que en el año anterior, quedándose en los 594 millones de dólares canadienses (397 millones de euros) frente a los 1.517 millones de dólares canadienses de 2024.

No obstante, el presidente y director ejecutivo de Air Canada, Michael Rosseau, ha indicado que el desempeño del trimestre ha sido "sólido" si se excluye el impacto de la huelga, que se produjo "en pleno apogeo de la temporada estival".

"Nuestros resultados financieros, tras ajustarlos por el impacto de la huelga, han cumplido nuestras expectativas, con fortaleza en el mercado premium y el transatlántico", ha indicado.

De esta forma, ahora el objetivo de Air Canada es prepararse para crecer y ampliar los márgenes a la vez que renueva su flota. "También seguiremos mejorando nuestra estructura de costes mediante el aumento de la productividad, la eficiencia operativa y una disciplina constante en materia de costes para mitigar las presiones a corto plazo", ha recalcado Rosseau.