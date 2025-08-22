Air Canada reanuda por completo sus operaciones y pagará los gastos extra a los pasajeros afectados por la huelga

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Air Canada ha restablecido por completo sus operaciones tras la huelga de tripulantes de cabina que comenzó el pasado 16 de agosto y se extendió por tres días, paralizando por completo la operativa de la compañía.

Así, este viernes la aerolínea pondrá en marcha todos sus aviones, después de conseguir revisarlos y gestionar las tripulaciones para cada uno de ellos. Con esto, espera poder cumplir casi por completo el programa de vuelos para esta jornada.

Por otro lado, este jueves actualizó su política de "buena voluntad" para cubrir los gastos adicionales "razonables" de alojamiento, comida, transporte u otros conceptos de los clientes que se vieron afectados por la huelga.

La política excepcional actualizada se aplica a los clientes cuyo viaje original se vio interrumpido entre el 15 y el 23 de agosto de 2025, ambos inclusive, y se basa en la política de cambio de reserva flexible implementada anteriormente para cubrir los gastos de transporte.

Las reclamaciones deberán ir acompañadas de los correspondientes recibos y presentarse a través del portal de atención al cliente de la aerolínea.

La compañía señala que, debido al volumen esperando, la resolución de las reclamaciones puede tardar entre cuatro y seis semanas y, a su vez, recuerda que esta va "más allá de las obligaciones legales".