Air Europa volará a Ginebra (Suiza) desde Madrid a partir de junio de 2026

Archivo - Air Europa amplía su oferta de entretenimiento en toda la flota de aviones Boeing 737 vía 'app' - AIR EUROPA - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Air Europa inaugurará una nueva ruta entre Madrid y Ginebra (Suiza) con dos frecuencias diarias a partir de junio de 2026, por lo que solo esta conexión contará con una oferta anual superior a 260.000 plazas, según un comunicado.

En concreto, la nueva operativa partirá desde la capital madrileña las 07.55 y a las 16.40 horas, mientras que los vuelos de regreso desde Ginebra despegarán a las 10.50 y a las 19.35 horas.

Así, este nuevo destino complementará la actividad de la aerolínea en el país suizo, donde ya opera entre Madrid y Zurich dos veces a la semana, registrando cerca de 250.000 pasajeros a lo largo de 2024. Toda la operativa con Suiza se lleva a cabo con la flota de Boeing 737-800 de la compañía aérea.

Desde Air Europa ha remarcado que, con la incorporación de este nuevo destino, prosigue con su plan de expansión internacional que se traduce en la llegada de nuevos aviones en los próximos meses con el objetivo de "continuar disponiendo de la flota más sostenible y eficiente del mercado".