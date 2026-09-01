Airbus afronta con los sindicatos una nueva mediación este martes tras el rechazo a suspender la huelga

Varias personas durante la cuarta jornada de huelga indefinida de empleados de Airbus, a 28 de agosto de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Airbus y la representación sindical volverán a sentarse este martes ante el SIMA para tratar de desencallar la negociación laboral, después de que la plantilla de los principales centros de la compañía en España decidieran ayer mantener la huelga indefinida.

En un último comunicado, el fabricante ha lamentado la decisión de los trabajadores, a la vez que ha afirmado que, fruto de este resultado, está considerando sus "próximos pasos", cuando anteriormente había condicionado la aplicación de su última oferta a la desconvocatoria o suspensión inmediata de las movilizaciones.

Ayer, los centros de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) decidieron no suspender los paros con el 81,2% de los votos presenciales en las asambleas, es decir, unos 1.000 empleados de un total de 15.000 en el país. Por su parte, un 16,4% eligió lo contrario, además de un 2,4% de abstención.

Asimismo, los trabajadores en Albacete y Cádiz no votaron, pero afirmaron que se adhieren al resultado de la mayoría, mientras que Illescas (Toledo) ya votó el pasado viernes pausar la movilización.

Tal y como ha vuelto a reiterar la compañía, la continuación de la huelga está provocando una situación "crítica" para su negocio. Recientemente, reconoció que ha recibido "claros" mensajes de "preocupación" de diferentes clientes y partes interesadas que "necesitan continuidad de negocio y fiabilidad".

Las claves económicas de la última propuesta de Airbus se basaban en ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo.

Para la compañía, esta oferta establece una base "sólida" para un acuerdo "duradero" y que "corresponde a los puntos que fueron puestos sobre la mesa por los interlocutores sociales, tanto en el aspecto económico como en el no económico".

"Desde Airbus, continuamos monitoreando y activando acciones para salvaguardar dicha actividad y la de nuestros clientes", ha terminado destacando sobre sus próximos pasos.

CLAVES DE LA OFERTA DE AIRBUS

Al margen de la propuesta económica, la dirección acepta mantener de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo y respetar los pactos individuales firmados con la plantilla, preservando el límite del 40% de jornada en modalidad no presencial.

En cuanto al régimen de descanso anual, la dirección rectifica su planteamiento inicial y acepta conservar el modelo de vacaciones previo, fijando 2 semanas de vacaciones obligatorias y 2 semanas flexibles, cuyo calendario específico se acordará de manera individual con cada responsable.

En relación con el control del absentismo, la multinacional confirma la paralización del sistema Bradford, por lo que procesará la devolución de los descuentos efectuados en la nómina en un plazo máximo de dos meses tras la ratificación del acuerdo y creará un grupo de trabajo paritario para pactar un nuevo sistema de prevención.