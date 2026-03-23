Airbus asegura que seguirá negociando con sindicatos a los que pide suspender paros y concentraciones

Archivo - Vista de la estructura de un avión en el campus de Airbus en Getafe. - EUROPA PRESS/C.Luján.POOL - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Airbus España ha asegurado este lunes estar dispuesta a seguir manteniendo encuentros con los sindicatos para llegar a un acuerdo sobre la revisión salarial para los años 2026 y 2027, por lo que les solicita que "retiren las medidas de presión" convocadas para estos días y que se inician este lunes con concentraciones en todos los centros de trabajo.

La compañía señala que, "contrariamente a los que ha alegado la parte social", el proceso de negociación continúa abierto y con capacidad de evolución.

Así, recuerda que Airbus ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España, "destacando por su gestión de talento, liderazgo en el sector aeroespacial y de defensa", así como por "sus condiciones laborales, salariales y beneficios", que se están "entre las más atractivas del mercado". Además, la compañía "mantiene un fuerte compromiso con el empleo de calidad".

Por otro lado, recuerda que todos los empleados de Airbus participan en los resultados de la compañía a tavés de una paga de reparto de beneficios acordada con los representantes de los trabajadores, así como una retribución variable o bonus, que se ingresarán en las próximas semanas.

CONCENTRACIONES Y PAROS PARCIALES

La compañía responde así a CCOO de Industria, ATP y SIPA, quienes han convocado concentraciones en todos los centros de trabajo de Airbus en España para este lunes a las 12.00 horas y paros parciales el 24 y el 26 con el objetivo de reclamar subida acumulada del 9% durante 2026-2027.

En este sentido, CCOO señala que la dirección de la compañía "bloquea la negociación al mantener su escuálida propuesta", por lo que estas movilizaciones se han diseñado para garantizar "una revisión justa en el grupo aeroespacial".

En un comunicado, los sindicatos han destacado la falta de voluntad negociadora que ha mostrado la dirección de Airbus", por lo que estas acciones irán destinadas a "hacer entender a la empresa que es necesario avanzar hacia un acuerdo coherente" con la evolución del coste de la vida y con los resultados históricos del grupo.

Así, ponen de relieve que todo se da en un contexto de "elevada carga de trabajo", "resultados empresariales récord" y perspectivas de crecimiento sostenido en todas las divisiones, por lo que reclaman que la dirección dé respuesta a "la contribución, compromiso y esfuerzo" de la plantilla.