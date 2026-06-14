El PP anima al Congreso a exigir al Gobierno que cumpla su obligación legal de recuperar las indemnizaciones de Renfe

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que exige al Gobierno cumplir con todas las obligaciones recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible que todavía no se han cumplido, como recuperar los criterios antiguos en política de indemnizaciones que tenía Renfe.

La Ley de Movilidad Sostenible entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre de 2025, pero el PP denuncia que desde entonces se han incumplido diferentes apartados de la norma, como la recuperación de los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe para garantizar nuevamente las indemnizaciones por quince y treinta minutos de retrasos del 50% y al 100% del importe, respectivamente.

La formación ve este y el resto de incumplimientos como algo "antidemocrático" y que "pone en riesgo el transporte, la movilidad y la seguridad de muchos españoles". Por ello, defenderá en el Pleno una proposición no de ley, a la que ha accedido Europa Press, que pide al Gobierno punto por punto cumplir con todas las obligaciones incluidas en ese texto.

PLAN DE CHOQUE FERROVIARIO

En primer lugar, se pide al Gobierno poner en marcha "de manera inmediata" la primera fase del plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, que debe identificar de manera provincializada las actuaciones necesarias para solventar los problemas en la infraestructura que originan las cientos de limitaciones temporales de velocidad, muchas de ellas con años de antigüedad. El plazo legal de esta iniciativa era el 5 de febrero.

También quiere el PP que se impulse inmediatamente el plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia.

A esto se suma una petición para cumplir con otra obligación que establece un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria de todas las incidencias en infraestructuras que provoquen más de veinte minutos de retraso en un trayecto ferroviario.

RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

Otras de las obligaciones legales que el Gobierno tiene pendiente y el PP exige cumplir es la de poner en marcha un Plan nacional de renovación del parque automovilístico de todo tipo de vehículos de más antigüedad por otros más nuevos y seguros que cumplan la norma Euro6d, incluso de ocasión o usados.

A su vez, se pide identificar y planificar la corrección del desequilibrio territorial existente en materia de acceso a infraestructuras de transporte en el conjunto del país, y garantizar como mínimo las paradas, los horarios, frecuencias y rutas actuales de los servicios de transporte público regular de personas por carretera de transporte estatal en el nuevo mapa concesional.

Por último, el PP insta a incorporar en las nuevas licitaciones del mapa concesional de transporte por carretera los mecanismos necesarios para permitir el tráfico compartido con las comunidades autónomas para atender las necesidades de conectividad no atendidas por el Gobierno, así como garantizar la adecuada contribución financiera del Estado en el ámbito del transporte marítimo.