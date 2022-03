Álvarez (UGT) cree que el acuerdo del Gobierno con el transporte "permite respirar, aunque no es suficiente"

GRANADA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este lunes que el acuerdo del Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera "permite respirar" en relación al detonante del conflicto que ha sido el precio del carburante, aunque ha indicado que "no es suficiente" por el problema de fondo que hay detrás, y ha recalcado que existen otras cuestiones que mantienen a los autónomos de este y otros colectivos en dificultades y "hay que arreglarlas".

En declaraciones a los medios antes de participar en Granada en una asamblea informativa sobre la reforma laboral, Pepe Álvarez ha recalcado que se trata de una huelga en el sector del transporte sino de "un paro patronal", pues quienes dejan de trabajar no son los trabajadores sino los propietarios de camiones --empresas y autónomos-- y aunque ha trasladado la "solidaridad" de UGT al sector porque existe "una situación de injusticia", ha matizado que eso se soluciona abordando el problema de fondo "y no en un intento de paralizar el país".

"El detonante de este conflicto es el precio del carburante y en relación con eso creo que el acuerdo al que han llegado las organizaciones empresariales es un acuerdo que permite respirar, aunque no sea suficiente", ha señalado el secretario general de UGT, que ha exigido "respeto" para los trabajadores por cuenta ajena del sector del transporte a los que "no queda otro remedio que trabajar" porque esto no es una huelga sino "un paro patronal que no recoge la legislación".

Ha reclamado así que cese "esta situación de coacción y agresiones físicas" a los trabajadores del transporte y que las fuerzas del orden permitan que puedan desarrollar su labor con seguridad.

Pepe Álvarez ha confiado en que esta semana se vaya normalizando la situación, pero sin que eso suponga --ha dicho-- que olvidar que hay muchos autónomos del transporte y de otros colectivos que tienen muchas dificultades "y no es solo el precio del carburante lo que hay que arreglar sino más cuestiones".