Boeing firma su mejor febrero en entregas desde 2017 y anuncia un defecto del 737 que no altera su meta anual

Archivo - 12 March 2024, US, Renton: Boeing airplanes in various stages of production stand in the Boeing Renton Factory in Renton, Washington, USA. - Scott Brauer/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Boeing entregó un total de 51 aviones comerciales en febrero, su mejor resultado desde 2017 para este mes, por encima de su rival Airbus, al tiempo que también anunció un defecto en el cableado de su modelo 737 Max, que retrasará futuras entregas, pero no alterará el objetivo anual de aproximadamente 500 para 2026, ya que la incidencia se resolverá en cuestión de días.

Tras conocerse esta incidencia en su operativa, la cotización de la compañía llegó a caer un 3% en la Bolsa de Nueva York, aunque terminó rebajando su retroceso hasta el 0,67% actual.

Sobre el acumulado de envíos, la cifra se situó en 97 unidades, lo que supone un aumento de ocho frente al mismo periodo de 2025. Por tipo de aviones, el mensual de febrero incluyó 43 aeronaves 737 Max y tres de los 787 Dreamliners, junto con tres 767 y dos 777.

En cuanto a la cartera de pedidos, la firma concretó 128 en los dos primeros meses de 2026, es decir, más del doble que los 49 de un año antes. Además, los pedidos de febrero marcaron 21, cifra superior a los 13 anteriores del mismo acumulado de 2025, según un comunicado.

De esta forma, el fabricante continúa su senda positiva en este campo tras cerrar un 2025 con 600 aviones comerciales entregas, que fue su mejor resultado desde 2018. Ese mismo año, Boeing volvió a beneficios por primera vez desde 2019 y ganó 2.238 millones de dólares (1.876 millones de euros).

Por último, la firma norteramericana está cerca de cerrar una de las mayores ventas de su historia, un pedido de 500 aviones 737 Max que se anunciará cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaje a Pekín a finales de este mes, apunta desde 'Bloomberg', aunque el acuerdo no está cerrado.