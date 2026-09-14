La carga aérea en Madrid cae un 10% en julio por el descenso de los tráficos con Asia y Oriente Medio

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MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carga aérea gestionada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas experimentó en julio un descenso interanual del 10%, lo que supone el retroceso más acusado registrado en lo que va de 2026.

Este comportamiento está condicionado por el comportamiento negativo de los tráficos con Asia y Oriente Medio, según refleja el último Informe Flash del Observatorio de la Carga Aérea de Madrid, elaborado por Foro MADCargo en colaboración con la Agencia Logística de Madrid.

Los datos del mes de julio acentúan la ralentización que la entidad venía detectando durante la primera mitad del ejercicio. El segundo trimestre finalizó con una caída del 0,91%, lo que representó la primera variación trimestral en negativo para la plaza madrileña desde los tres primeros meses de 2021.

El informe destaca como uno de los indicadores más significativos la contracción del 24% en la mercancía movida a través de aeronaves puramente cargueras frente a julio de 2025.

Debido a esta bajada, la cuota de mercado de los aviones cargueros sobre el volumen global de carga gestionado en la capital descendió hasta el 35%, perdiendo peso en comparación con los niveles alcanzados en meses anteriores.

Esta dinámica responde en gran medida al comportamiento registrado en los corredores asiáticos y del Oriente Medio, áreas que aglutinan una parte sustancial de las operaciones cargueras de Barajas.

Las cifras actuales contrastan con la situación experimentada un año atrás, cuando la carga aérea madrileña repuntó un 9% en julio de 2025 impulsada por las subidas de Asia (+45%) y Oriente Medio (+22%), justamente los dos mercados que lideran ahora las caídas.

CAÍDAS DE HASTA EL 38% EN DOHA.

Por áreas geográficas, las operaciones con Asia cayeron un 28% interanual en julio, mientras que las de Oriente Medio sufrieron un descenso del 27%. El impacto también se refleja de forma directa en las principales conexiones de carga del aeropuerto.

Doha, considerado uno de los centros de transferencia de mercancías con destino u origen en el continente asiático más relevantes, registró un desplome del 38%.

Por su parte, la ruta con Abu Dabi anotó un descenso del 24% y la de Estambul mermó un 15%, mientras que Pekín dejó de figurar entre los diez principales trayectos de carga de Barajas durante dicho periodo.

RESISTENCIA EN EL CONTINENTE AMERICANO.

Por el contrario, el comportamiento de las mercancías no se ha mostrado uniforme en la totalidad de las conexiones internacionales.

Frente al descenso de las rutas asiáticas y de Oriente Medio, la carga con origen o destino en Norteamérica repuntó un 12% interanual en julio.

Asimismo, los flujos con Latinoamérica crecieron un 1%, consolidando su papel clave dentro de la red de conectividad de carga del aeropuerto madrileño frente a la ralentización observada en otros corredores globales.

El Observatorio de la Carga Aérea de Madrid ha indicado que dará seguimiento a estos indicadores para evaluar si el resultado de julio obedece a un ajuste coyuntural o si, por el contrario, anticipa una redistribución prolongada en los flujos de mercancías a nivel internacional.