CEOE sigue "sin noticias" de Fátima Báñez, que viajaba en el tren Iryo siniestrado

Archivo - La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo, Fátima Báñez - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sigue "sin noticias" de la presidenta de su Fundación, la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes que se han visto implicados en el accidente ferroviario ocurrido a primera hora de ayer en la provincia de Toledo.

"Seguimos sin noticias de Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, que viajaba ayer en uno de los trenes accidentados. Compartimos la angustia de las familias que viven esta terrible incertidumbre y les trasladamos todo nuestro ánimo y apoyo", ha subrayado la patronal este jueves en sus redes sociales.

La exministra ocupaba uno de los asientos del Iryo contra el que colosionó ayer un tren AVE de Renfe entre Los Yébenes y Urda (Toledo). Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Báñez es presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde es actualmente consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional.