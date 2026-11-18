1135192.1.260.149.20261118162845 El Vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles los decretos leyes con medidas para reforzar la seguridad del sistema ferroviario y con ayudas económicas para las víctimas de la tragedia de Urda (Toledo) del pasado octubre, donde perdieron la vida 69 personas.

Como todo decreto ley, los dos textos se aprobaron y estaban en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, pero el Congreso tenía que decidir en un plazo de treinta días si los convalidaba o los derogaba.

Como las Cortes se han disuelto por el adelanto electoral, ha sido la Diputación Permanente el órgano encargado de tomar esta decisión. El decreto con las medidas de refuerzo del sistema ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos con la excepción de Vox, que ha votado en contra, mientras que las ayudas económicas a víctimas han tenido un respaldo unánime, incluido el partido de Santiago Abascal.

RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL SISTEMA

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que asumió la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, ha explicado que el objetivo del Gobierno con los decretos pasan por recuperar la confianza en el sistema ferroviaria con nuevas medidas de seguridad y reparar el dolor de las víctimas.

El primer decreto incluye medidas para reforzar la seguridad del sistema, como un tope máximo de seis horas de conducción continuada para los maquinistas. En concreto, se precisan las actividades y periodos que deben computarse como tiempo de conducción, incluyéndose las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que el maquinista siga siendo responsable del vehículo.

A su vez, se reconoce el derecho de los trabajadores a interrumpir la marcha de un tren si percibe un riesgo "grave e inminente" para la seguridad, se revisan los coeficientes reductores para la edad de jubilación de los profesionales ferroviarios y se propone reforzar las actividades supervisoras y de inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

DESCONVOCATORIA DE LA HUELGA DE TRENES

"El Real Decreto Ley da respuesta a las necesidades expresadas por los maquinistas, pero seguimos trabajando en el resto de peticiones que tienen los distintos sindicatos", ha comentado Cuerpo en la Diputación Permanente, donde ha recordado el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales (CCOO, UGT y SCF) para desconvocar la huelga prevista para este jueves, aunque el Sindicato de maquinistas mantiene la suya para el día 23.

En lo que respecta al segundo decreto, la norma recoge 30 millones de euros para conceder ayudas a las víctimas del accidente de Urda. El texto desglosa una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada perona fallecida y, en los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde 2.404,04 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141,7 euros en las lesiones de máxima gravedad.

Las solicitudes para obtenerlas se deberán presentar en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes para establecer el procedimiento de gestión.

Además de las ayudas, el decreto también establece un mecanismo para proteger a los ciudadanos ante subidas súbitas de precios que puedan darse lugar ante emergencias de este tipo en los medios de transporte alternativos o servicios asociados, como pueden ser los alojamientos o los desplazamientos en avión, y que pueden requerir de una protección temporal para los usuarios

CRÍTICAS DE VARIOS GRUPOS AL GOBIERNO

En el turno de fijación de posiciones, tanto Sumar (Frente Amplio), como EH Bildu y el PNV han avanzado su voto a favorable a sendas normas, aunque el portavoz del PNV en la Diputación Permanente, Mikel Legarda, ha criticado que las medidas para reforzar la seguridad se aprueban después de los accidentes de Adamuz y Urda cuando los maquinistas venían reclamando muchas de esas medidas desde hace años.

La portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Teresa Jordá, ha intervenido sólo en el decreto de ayudas a las víctimas para decir que votará a favor de la norma, pero ha criticado la falta de inversión que a su juicio se produce en el mantenimiento de las redes de alta velocidad.

En lo que respecta al resto de grupos, PP, Vox, Junts y también Podemos (que atesora el voto del Grupo Mixto en la Diputación Permanente) han optado por adoptar una posición crítica con el Ejecutivo.

EL PP ADMITE QUE LAS MEDIDAS "ESTÁN BIEN"

La portavoz del PP, Macarena Montesinos, ha admitido que las medidas del decreto "están bien", pero ha censurado que el Gobierno ha tenido ocho años para reforzar la seguridad ferroviaria y, sin embargo, han ocurrido dos tragedias en un mismo año que han costado la vida a 116 personas.

"La gestión del Ministerio de Transporte es el mejor ejemplo de lo que ha supuesto este Gobierno para España. Corrupción, mordidas, descontrol del dinero público, colonización de las empresas públicas, colocando afines sin cualificación, familiares, porteros de prostíbulos, de consejeros y hasta mujeres prostituidas amigas", ha denunciado Montesinos en su turno.

En el turno del segundo decreto, la diputada 'popular' María Soledad Cruz-Guzmán ha lamentado que cada víctima de los accidentes ferroviarios son un "drama de carne y hueso" y ha recordado especialmente a la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, quien falleció en la tragedia de Urda.

VOX: LAS MEDIDAS LLEGAN TARDE

Otro que se ha mostrado muy crítico es el diputado de Vox José María Sánchez, quien ha denunciado que las medidas del decreto llegan "tarde" y que la norma no incluye ningún compromiso de refuerzo de la inversión en materia de mantenimiento de las infraestructuras.

En el otro decreto ha comparecido para representar a Vox José María Figaredo, quien ha cargado contra la medida para intervenir el precio de vuelos o alojamientos en caso de que se produzcan abusos de precios. "Nos hacen comulgar con ruedas de molinos, como tantas otras veces, colocando medidas que son absolutamente nocivas para España y por el tráfico jurídico en España", ha dicho.

También ha lanzado reproches el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, quien ha censurado que en una sola sesión de la Diputación Permanente se debatan siete decretos leyes y que ha trasladado sus dudas sobre la seguridad del sistema ferroviario. "¿Puede dar su palabra de que ahora, hoy en día, no es posible que se dé un nuevo fallo como el de accidente de Urda?", ha preguntado Cruset a Cuerpo.

Por último, la representante de Podemos, Ione Belarra, ha aprovechado su turno para criticar los efectos que ha tenido la liberalización en el sistema ferroviario español y también ha puesto en duda que las "limitadas" medidas incluidas en el decreto vayan a servir para evitar tragedias como la de Urda.