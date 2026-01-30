Cuerpo agradece el "tono" de los afectados de Adamuz y critica el del PP por "alejarse" de la ciudadanía

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha agradecido el "tono" de los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que "quieren llegar al fondo del asunto", y ha lamentado el empleado ayer por el Partido Popular durante la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Senado.

"Muchas veces los políticos nos asentamos en lo que llamamos las 'cámaras de eco', que acabamos hablando para nosotros mismos y alejándonos de la ciudadanía y yo creo que se vio claramente ayer en el Senado por parte del Partido Popular", ha lamentado el titular de Economía en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press.

Después de la celebración que se produjo también ayer del funeral por las víctimas del accidente, Cuerpo ha vuelto a trasladar un mensaje de apoyo y acompañamiento. "Yo que la mejor manera de hacerlo es seguir avanzando con toda la celeridad posible y con transparencia en la investigación, que es lo que estamos haciendo", ha defendido.

Por ello, el responsable económico del Ejecutivo ha agradecido el "tono" ayer de los afectados porque "lo que quieren es llegar al fondo del asunto".