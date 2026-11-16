Cuerpo anuncia que hoy se constituye el comité de expertos ferroviarios para impulsar un plan de seguridad

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y encargado también del Ministerio de Transportes, Carlos Cuerpo, ha avanzado que este lunes se va a constituir el comité de expertos ferroviarios que anunció hace unos días con el objetivo de colaborar en un "plan de choque a corto plazo" que añada "una capa adicional de seguridad" y recupere la confianza de los ciudadanos en el sistema.

En una entrevista en la cadena Cope recogida por Europa Press, Cuerpo ha explicado que tras asignarle las competencias de Transportes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le trasladó que su objetivo, después de la dimisión de Óscar Puente, era el de recuperar la confianza en el ferrocarril español.

"Personalmente supone un elemento muy importante en términos de responsabilidad", ha señalado, tras reconocer que la pérdida de confianza "se debe esencialmente a los accidentes mortales" que ha sufrido España en los últimos meses, los de Urda y Adamuz, "y a los cuales hay que dar una respuesta".

Para ello, ha detallado que el comité de expertos que se crea hoy contará con profesionales externos -incluidos técnicos del sector aeronáutico o de servicios ferroviarios extranjeros- para aportar "una validación por parte de técnicos de fuera de la casa".

Este órgano tendrá dos cometidos: ayudar en un plan de choque inmediato para las próximas semanas en materia de seguridad y calidad del servicio, y elaborar a medio plazo una agenda que sirva como "germen de un pacto de Estado" de cara a la próxima legislatura tras auditar el servicio.

El ministro ha subrayado además que el Ejecutivo blindará una financiación de 19.000 millones de euros para mantenimiento e inversión ferroviaria durante los próximos cinco años, siguiendo el análisis de los expertos.

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA E INVESTIGACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Sobre si la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023 ha limitado el mantenimiento del sistema ferroviario antes de los siniestros de Adamuz y Urda, Cuerpo ha negado que haya sido un obstáculo para realizar las inversiones necesarias.

"No ha habido en este caso ninguna inversión que se planificara y se haya dejado de hacer por falta de aprobación de presupuestos", ha afirmado, recordando que se han ejecutado más de 5.000 millones de euros procedentes de fondos europeos destinados a Adif y que se han aprobado modificaciones presupuestarias cuando ha sido preciso.

Respecto a la investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible desvío de fondos en contratos de Adif de 2018 y 2019, ha garantizado la "máxima colaboración y transparencia con las autoridades judiciales, sean domésticas o sean europeas".

Aunque ha defendido el carácter "garantista" del control público a través de las intervenciones delegadas y la Intervención General del Estado, ha afirmado que, ante cualquier irregularidad, debe investigarse y "que se lleguen a las consecuencias necesarias".

ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS Y DIÁLOGO CON LOS MAQUINISTAS

Cuerpo también ha abordado su presencia en el funeral por las víctimas de Urda en la catedral de Toledo en representación del Gobierno, recalcando que una de las prioridades de su cargo es "estar cerca de las víctimas, de sus familias y de los propios afectados".

En esta línea, ha destacado la creación la semana pasada de una nueva figura en línea con el Defensor del Pueblo para víctimas de accidentes de transporte colectivo, en cuyas funciones han participado los propios afectados.

Por último, ante la huelga del sector ferroviario prevista para este martes y el paro de maquinistas aplazado al día 23, Cuerpo ha puesto en valor el diálogo "muy intenso" con los sindicatos, especialmente con Semaf, para dar respuesta a demandas históricas sobre tiempos de trabajo, comunicación de incidencias y alertas meteorológicas.

En esta línea, el ministro confía en que esta semana se convalide en el Congreso el real decreto ley aprobado el pasado martes para reforzar la seguridad y "seguir fomentando ese contexto de confianza con los sindicatos y con los maquinistas", un colectivo del que ha pedido comprender su sensibilidad tras perder a varios compañeros este año.

DESCARRILAMIENTO EN ZARZALEJO

Preguntado por el descarrilamiento de un tren de mercancías ocurrido ayer domingo en Zarzalejo (Madrid) por el desprendimiento de un talud -que dejó al maquinista herido leve y mantiene cortada la línea Madrid-Ávila-, Cuerpo ha asegurado que su Departamento está en contacto desde primera hora con el maquinista y su familia para hacer seguimiento de su evolución.

Asimismo, ha indicado que se están ejecutando obras e inspecciones visuales sobre el terreno con el objetivo de reabrir este mismo lunes, si los criterios técnicos lo permiten, parte de la vía -el carril no afectado o menos afectado- para retomar "poco a poco" el tráfico de media distancia y mercancías.