Delta se convierte en la primera aerolínea estadounidense con vuelo sin escalas a Riad (Arabia Saudí)

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Delta Airlines iniciará su primer vuelo sin escalas a Riad (Arabia Saudí) a partir de la temporada de invierno de 2026, convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense con conexión directa a la capital saudí, según un comunicado.

En concreto, la ruta operará tres veces por semana en el Airbus A350-900 de Delta y contará con cuatro experiencias de producto a bordo: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort y Delta Main.

Para la aerolínea, esta nueva ruta no solo busca ampliar su alcance, sino también facilitar conexiones significativas. "Ya sea por negocios, turismo o intercambio cultural, la presencia de Delta en Riad abre nuevas posibilidades para los viajeros", ha añadido.

En palabras del CEO de Delta, Ed Bastian, ha calificado este anuncio como "un paso clave" en el crecimiento global de Delta al iniciar su segundo siglo de vuelos.

Por su parte, el ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudí, Ahmed Al-Khateeb, ha dado la bienvenida a Delta, subrayando que este servicio supone "un hito importante" en el fortalecimiento de la conectividad global entre ambas naciones.

Esta conexión, una de las más largas de Delta con más de 7.000 millas, también conectará a los clientes de Riad con Estados Unidos con un acceso con una sola escala a más de 150 ciudades.