EgyptAir recibe su primer avión Boeing 737 Max para modernizar su flota

Boeing and EgyptAir announced today the Egyptian national airline took delivery of its first 737 MAX. The 737-8 is the first of 18 airplanes leased from SMBC Aviation Capital to be delivered and represents the first 737 MAX in Egypt. - BH1CT55

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Boeing ha anunciado que EgyptAir recibió su primer avión 737 Max, concretamente un 737-8, de las 18 unidades arrendadas a SMBC Aviation Capital con el objetivo de modernizar la flota de la aerolínea nacional, según un comunicado.

Como parte de su programa de renovación, la firma egipcia desplegará las nuevas aeronaves en rutas de corto y medio alcance a destinos como París, Bruselas, Estambul y Viena.

En palabras del presidente de EgyptAir Holding, al integrar el 737-8 a sus operaciones, se compromete a brindar a los pasajeros "una experiencia de viaje superior", al tiempo que logra "una mayor eficiencia operativa".

"Esta entrega subraya nuestra larga colaboración con Boeing y nuestro compromiso de proporcionar a EgyptAir aeronaves eficientes de última generación que mejoren el rendimiento operativo y ofrezcan una mejor experiencia a los pasajeros", ha destacado el director comercial de SMBC, Barry Flannery.

Actualmente, EgyptAir es una de las aerolíneas africanas más grandes y también opera cinco aviones 777 y ocho 787 Dreamliner.