FlatironDragados (ACS) y Skanska mejorarán las vías del aeropuerto de Los Ángeles

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

FlatironDragados (ACS), en consorcio -'joint venture'- con Skanska, ha sido seleccionada por Los Angeles World Airports (LAWA) para llevar a cabo las mejoras viales del Programa de Modernización de Pistas y Terminales (ATMP) en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

ACS culminó el proceso de fusión de sus negocios de ingeniería y construcción civil en Norteamérica, a través de la integración de sus filiales Dragados North America y Flatiron, cuya empresa conjunta, FlatironDragados, suma una cartera de proyectos de 18.500 millones de dólares (18.000 millones de euros).

Hasta la fecha, la empresa conjunta Skanska-FlatironDragados ha recibido adjudicaciones por valor de 604 millones de dólares (513,8 millones de euros) para trabajos de preconstrucción y construcción, dentro del presupuesto total estimado de 1.500 millones de dólares (1.276 millones de euros) destinado a este plan de mejora de infraestructuras.

Este proyecto representa, según ACS, una pieza clave dentro del proceso de modernización integral del aeropuerto de cara al Mundial de Fútbol de 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

Las mejoras previstas permitirán optimizar la experiencia de los pasajeros y crear sistemas de transporte terrestre más eficientes, capaces de absorber el volumen de tráfico que caracteriza a grandes centros internacionales como LAX.