La Generalitat explica que gran parte de las incidencias de Rodalies se repararán el sábado y domingo

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha precisado este martes que gran parte de las incidencias detectadas en la red ferroviaria de Rodalies se repararán entre el sábado y el domingo, un momento con menor volumen de viajeros.

"Son vías operativas, pero hemos acordado que, en favor de que la ciudadanía tenga información clara y se pueda estabilizar el sistema, que mantendremos la propuesta de servicio presentada hasta el viernes", ha explicado la consellera a la prensa, lo que incluye el funcionamiento en las líneas con más actividad y planes alternativos de transporte en el resto de la red.

Así, el sábado y el domingo, dos días con menos movilidad laboral y en el que el número de usuarios es menor, se operará en tramos en los que Adif comunique que se puede trabajar, "para que el lunes podamos tener un servicio dentro de la normalidad", siempre exceptuando los cortes anteriores a la suspensión del servicio de la semana pasada.