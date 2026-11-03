El Gobierno aprueba ayudas por 30 millones para los afectados por el accidente ferroviario de Urda

1130477.1.260.149.20261103125754 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla 30 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Las ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, estarán exentas de tributación y se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente.

Esos 30 millones se desglosan a partes iguales en 15 millones para las ayudas urgentes y otros 15 millones correspondientes a los anticipos.

Se trata, por un lado, de una ayuda directa de algo más de 72.121 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro.

Por otro, en los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.404 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141 euros en las lesiones de máxima gravedad. De nuevo, las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.

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