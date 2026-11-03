El Gobierno aprueba un plan para mejorar la seguridad de la alta velocidad tras el accidente de Urda

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan para mejorar la seguridad de la alta velocidad española, después del accidente en Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, que ha provocado 69 muertes contabilizadas hasta el momento.

Este plan incluye mejoras tecnológicas con un nuevo software para los centros de control, el uso de la inteligencia artificial (IA) para supervisar el funcionamiento del sistema y la finalización del despliegue del ERTMS N2 en la línea Madrid-Sevilla.

Óscar Puente ha destacado que los organismos internacionales sitúan al sistema ferroviario español entre los más seguros del mundo, pero ha admitido que los últimos accidentes demuestran la "imperiosa necesidad de reforzar" el sistema, ha reconocido la "gravedad" de la situación y ha prometido que desde el Ministerio y Adif se trabajará "sin descanso" para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Por un lado, se modificarán los protocolos de gestión para introducir mecanismos de validación cruzada. Así, a partir de ahora, todas las decisiones que se tomen en un centro de control en momentos de circulación 'degradada' (cuando no se cuente con la asistencia de sistemas de bloqueo automático) estarán supervisadas y tendrán que ser validadas por al menos un segundo controlador humano.

A esto se suma la revisión de la normativa y la operativa del sistema por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y la elaboración de un estudio técnico con expertos independientes para valorar la implantación de medidas adicionales de seguridad pasiva en los vagones, como el rediseño de los espacios de equipajes para convertirlos en compartimentos cerrados que eviten proyecciones en caso de frenazos bruscos o impactos.

Por la parte de la innovación tecnológica, se ha autorizado la creación de un nuevo software para los centros de control que cuente con alertas automáticas, libros electrónicos de telefonemas, 'checklist' de validación y una ergonomía visual mejorada que permita entender con "más facilidad" la ubicación de los trenes y la situación de las vías, ha explicado el ministro.

SE CREARÁ UN AGENTE IA

También se creará un agente de IA y un gemelo digital de la red para supervisar el funcionamiento del sistema, anticipar escenarios, detectar anomalías y monitorizar conversaciones entre maquinistas y controladores, con el fin de facilitar el trabajo de los empleados y minimizar la posibilidad de fallo humano.

Asimismo, se abordará el despliegue total del ERTMS N2 en la línea Madrid-Sevilla --de acuerdo con la planificación fijada-- y se realizará una auditoría "extraordinaria e inmediata" de sus sistemas de seguridad por parte de la AESF para actualizar la realizada en noviembre de 2025.

Hasta que ambos trabajos se completen --lo que se prevé para comienzos de 2027-- las frecuencias en esta línea se reducirán.

La "idea inicial" es reducir frecuencias "tratando de no perder mucha capacidad", con trenes en doble composición y reduciendo la oferta horaria, con la meta de reanudar el servicio con la máxima seguridad posible, ha especificado Puente.

Por último, en el ámbito de los recursos humanos se contempla mejorar las condiciones laborales de los controladores y reforzar las plantillas, así como ampliar los mecanismos de formación continua.

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