El Gobierno garantiza que el traspaso de aeropuertos a Euskadi se hará "de acuerdo" a la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al lehendakari, Imanol Pradales (d), en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este martes que la transferencia de aeropuertos en la que están trabajando el Gobierno central y el vasco se hará "de acuerdo" a la Constitución y al Estatuto de Gernika, avanzando que este traspaso tendrá algunas "dificultades", aunque ha insistido en que la intención de ambos Ejecutivos es materializarlo antes de Semana Santa.

En la rueda de prensa posterior al encuentro que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales, el ministro Torres ha reaccionado de esta manera al compromiso de avanzar en este traspaso antes de Semana Santa.

Según ha señalado Torres, el Gobierno vasco ya planteó la posibilidad de la cogestión de los aeropuertos hace bastantes meses, consiguiendo un preacuerdo para avanzar en esta materia.

"Se hará de acuerdo a la Constitución, al Estatuto de Gernika y a las pretensiones que tenemos que compartir el Gobierno autonómico y el Gobierno de España", ha proclamado Torres, que se ha mostrado convencido de que se seguirá avanzando en este traspaso, "no sin dificultades".

Sobre las quejas del Lehendakari de no cumplir con algunos traspasos, Torres ha reconocido que hay algunas transferncias que se tienen que "pulir hasta el último instante" para conseguir redactar un texto entre los Ministerios y el Gobierno vasco.

No obstante, el ministro Torres ha puesto en valor la reunión mantenida este martes entre Sánchez y Pradales, reivindicando los doce traspasos al Gobierno vasco.