La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto al Vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho este miércoles que no se han apreciado situaciones de abuso que obliguen a intervenir los precios de los vuelos tras la tragedia de Urda (Toledo), que dejó 69 personas fallecidas el pasado octubre por la colisión de dos trenes de alta velocidad.

Cuerpo, que ha asumido la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, ha comparecido en la Diputación Permanente este miércoles para explicar los dos decretos leyes que el Gobierno aprobó después de esta tragedia, uno para reforzar la seguridad del sistema y otro para conceder ayudas a las víctimas.

Dentro del decreto de ayudas, se incluye un mecanismo para intervenir los precios de medios de transporte alternativos o de alojamientos cuando ocurren episodios como el de Urda o el de Adamuz (Córdoba). En concreto, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de topar los precios si el precio final de los servicios sube más de un 50% con respecto al precio promedio que hubiese registrado en los treinta días anteriores.

Cuerpo ha explicado que tras el accidente, el Gobierno ha estado analizando desde el 3 de noviembre los precios de los distintos modos de transporte alternativos al tren, y ha confirmado que "no ha sido necesaria la activación de este límite".

"Hemos estado valorando día a día la evolución de los vuelos, precios de los coches de alquiler, vehículos de transporte con conductor, alojamiento en zonas afectadas y se observa que, a los pocos días y con carácter general, los precios han vuelto al entorno de la normalidad", ha zanjado.