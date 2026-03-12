La huelga de pilotos en Lufthansa provoca cientos de cancelaciones en Alemania durante su primera jornada

Archivo - Lufthansa. - LUFTHANSA - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de pilotos en Lufthansa, convocada por el sindicato Vereinigung Cockpit, ha provocado cientos de cancelaciones en Alemania durante su primera jornada de protesta, en medio de una disputa salarial y de pensiones.

El aeropuerto más perjudicado ha sido el de Fránkfurt, principal centro de operaciones de la aerolínea, con un total de 400 vuelos suprimidos, seguido del aeródromo de Munich, que ha registrado la eliminación de 230 movimientos aéreos, según datos de DPA.

No obstante, Lufthansa comunicó ayer que operaría más del 50% de sus vuelos inicialmente previsto en los dos días que durará la huelgo, elevándose a un 60% en el caso de las operaciones de largo radio, mientras que su filial de carga lo propio con el 80% del total.

Para dar prioridad a que el mayor número posible de pasajeros llegue a sus destinos, numerosos vuelos con origen y destino en Fránkfurt y Múnich serán asumidos por otras aerolíneas del grupo y firmas asociadas. Durante estos días, también se utilizarán aviones de mayor tamaño para dar cabida a más viajeros.

Esta huelga del sindicato alemán responde al fracaso de negociaciones por un nuevo convenio colectivo sobre planes de pensiones de Lufthansa y Lufthansa Cargo, y a cuestiones salariales en Lufthansa CityLine.

Desde la última interrupción, el pasado 12 de febrero, la compañía no ha presentado ninguna oferta, según un comunicado de Vereinigung Cockpit. "No sirve de nada que la otra parte solo muestre su disposición a dialogar, pero no quiera discutir mejoras sustanciales en el plan de pensiones de la empresa", ha criticado su presidente, Andreas Pinheiro.

Si embargo, el sindicato ha querido enfatizar en su disposición a entablar conversaciones constructivas, aunque matizando que "esto depende de la disposición del empleador a ofrecer mejoras genuinas, sin financiación oculta ni retrasos tácticos".

En cuanto a la versión de Lufthansa, en palabras de un miembro del comité ejecutivo de Lufthansa, Michael Niggemann, "esta escalada es completamente incomprensible, especialmente en un momento en que experimentamos un nuevo nivel de incertidumbre geopolítica con la guerra en Irán y los pasajeros de todo el mundo se ven afectados".