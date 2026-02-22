Iberia elimina el tope a los precios en la ruta Madrid-Barcelona este lunes

Archivo - Aviones aparcados en las pistas. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberia dejará de aplicar el limitar a 99 euros el precio de los vuelos en clase turista de la ruta entre Madrid y Barcelona este lunes, 23 de febrero.

Esta medida, vigente hasta el domingo 22 de febrero, fue adoptada por la compañía ante la cancelación de algunos horarios de la línea de alta velocidad que une ambas ciudades con motivo de las labores de mantenimiento de Adif, así como de las restricciones a la velocidad.

La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid-Barcelona, cubriendo todas las franjas horarias, desde las 6.45 horas hasta las 21.35 horas.

Hacia Andalucía (Málaga y Sevilla), donde la conexión ferroviaria se retomó el pasado 17 de febrero después de un parón tras accidente de Adamuz (Córdoba), la compañía mantiene los precios limitados hasta, incluido, el 8 de marzo.