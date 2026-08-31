Illescas y Albacete suspenden la huelga de Airbus unos días y el resto de centros vota este lunes

Varias personas durante la tercera jornada de huelga indefinida de empleados de Airbus, a 27 de agosto de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las plantillas de Airbus en Illescas (Toledo) y Albacete han decidido suspender varios días la huelga convocada en la compañía para dar un margen a la negociación, mientras que el resto de centros --Getafe, Cádiz, San Pablo y Tablada-- votará este lunes una propuesta con los días concretos de suspensión, según avanzó recientemente el secretario general de la sección sindical de UGT-FICA en Airbus Cádiz y miembro de la mesa de negociación en el SIMA, Edmundo Otero

Esta decisión se produce en el contexto de la última oferta del fabricante sobre la mesa, que plantea ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, entre otras medidas, aunque condicionando formalmente la aplicación del texto a la desconvocatoria o suspensión inmediata de la huelga por parte de las organizaciones sindicales.

En concreto, los trabajadores de Illescas votaron a favor de la suspensión de la huelga el pasado viernes en asamblea, mientras que Albacete lo hará este lunes, al igual que el resto de centros ya mencionados.

Otero explicó, además, que esta medida, defendida por UGT en las asambleas celebradas el viernes en todos los centros, busca comprobar si la empresa "mueve ficha de manera efectiva" en la negociación, dejando abierta la posibilidad de "activarla indefinidamente" si el movimiento de la compañía resulta insuficiente.

El dirigente sindical ha subrayado que el objetivo de la suspensión es "desmontar el único argumento en el que se escuda la compañía para no acabar esta negociación con el comité de huelga" y demostrar que "los trabajadores y las trabajadoras cumplen en la negociación" y no van a ser "el impedimento para bloquear absolutamente nada". No obstante, ha advertido de que "la responsabilidad de todas las partes debe ser llegar a una propuesta final lo antes posible".

En el comunicado remitido por UGT FICA, el sindicato ha avisado de que volverá "a la huelga indefinida si al final esto es una maniobra más de Airbus" y ha reclamado a la dirección que, con este gesto, "ya no tiene excusas para cerrar un conflicto" tras rechazar la plantilla la anterior plataforma de negociación.

Otero ha detallado que cualquier propuesta que surja de la mesa de negociación se someterá primero a debate en las asambleas de todos los centros y, posteriormente, a "un referéndum general vinculante en el que la plantilla decida si el acuerdo es suficiente o no para cerrar este conflicto y que vuelva la normalidad en la compañía", en línea con el compromiso adquirido por UGT, CGT y UTIL.

La siguiente reunión formal de mediación entre Airbus y la representación legal de los trabajadores se celebrará mañana martes en el SIMA, cita en la que la compañía reiterará que el pacto definitivo requiere un escenario previo libre de paros y movilizaciones.

"Estamos plenamente comprometidos a alcanzar un acuerdo. Vemos una gran buena voluntad en muchas áreas, lo que nos da la confianza de que podemos tener éxito en encontrar un camino común hacia adelante", aseguró la compañía esta pasada semana.

ÚLTIMA Y DEFINITIVA OFERTA DE AIRBUS

En más detalle con la última oferta del fabricante, propone en el plano retributivo la vinculación directa del salario al IPC real, sumando una recuperación del poder adquisitivo del 7,6% a lo largo de un periodo de cinco años con vigencia ampliada hasta el año 2030.

Asimimso, la oferta económica de la dirección se completa con el compromiso de destinar un 0,5% adicional para las revisiones salariales individuales (RSI) y otro 0,5% específico para cubrir el capítulo de promociones profesionales internas.

En otros puntos relevantes, Airbus acepta mantener de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo y respetar los pactos individuales firmados con la plantilla, preservando el límite del 40% de jornada en modalidad no presencial.

En relación con el control del absentismo, la multinacional confirma la paralización del sistema Bradford, por lo que procesará la devolución de los descuentos efectuados en la nómina en un plazo máximo de dos meses tras la ratificación del acuerdo y creará un grupo de trabajo paritario para pactar un nuevo sistema de prevención.