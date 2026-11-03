Los ingenieros de caminos ofrecen su ayuda para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente

Agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Ministerio de Defensa

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha ofrecido su colaboración para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente entre dos trenes ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos, y ha defendido que esta se construye con ingeniería, tiempo y decisiones técnicas.

En este sentido, la asociación ha afirmado que la alta velocidad española cuenta con una de las redes más extensas y liberalizadas del mundo. Por ello, en relación con los sistemas de control, mando y señalización, considera necesario reducir los fallos del LZB con redundancia informática y de alimentación, así como una mayor protección física y acelerar la implantación plena de ERTMS nivel 2.

En cuanto a la operación degradada, ha defendido la revisión de los protocolos que se aplican cuando fallan los sistemas automáticos, para que sean más claros, con verificación cruzada y sin depender de la decisión última de una sola persona.

Asimismo, ha pedido reforzar las plantillas, los turnos y la formación con simuladores, como ocurre en la aviación o la energía nuclear. También ha considerado que es imprescindible reforzar los requisitos para autorizar la circulación de trenes, con estudios de compatibilidad y pruebas experimentales con la infraestructura y los sistemas de control, tanto para el material rodante actual como para el nuevo.

Por último, los ingenieros han reclamado más inversión en tecnología y mantenimiento, priorizada en función del riesgo y dirigida a los sistemas y escenarios más vulnerables según análisis de riesgos detallados. Esta inversión, han añadido, debe ir acompañada de más investigación para anticiparse a los problemas.

En este contexto, la asociación se ha comprometido a ponerse a disposición de la AITAT y de la autoridad judicial para el apoyo técnico que soliciten, así como elaborar en doce meses un informe técnico independiente sobre el estado de la red de alta velocidad.

Además, ha propuesto que la seguridad ferroviaria sea objeto de un acuerdo estable entre todas las fuerzas políticas, que la proteja de los cambios de Gobierno.

"La confianza de los ciudadanos en su ferrocarril se recupera con hechos: análisis riguroso, inversión bien dirigida y decisiones técnicas en manos técnicas", ha concluido la organización.