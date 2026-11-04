Óscar Puente, el ministro tuitero que no descartaba suceder a Sánchez

Óscar Puente, durante su comparecencia ayer en la Diputación Permanente del Congreso donde anunció su dimisión - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Óscar Puente, nacido en Valladolid en 1968, abandona el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a punto de cumplir 58 años y tras dos accidentes ferroviarios que han dejado 115 muertos en poco más de diez meses, el de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado mes de enero, y el de Urda (Toledo), que tuvo lugar hace tan sólo unos días.

Su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda, que provocó la muerte de 69 personas, se ha producido a pocos días de las elecciones generales convocadas del 29 de noviembre y pese al respaldo recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que continuara en el cargo.

Conocido por su intensa actividad en X (antes twitter), donde ha generado diversas polémicas, Puente se atrevió a abrir el pasado mes de agosto el melón de la sucesión de Pedro Sánchez.

En una entrevista con Europa Press, Puente dejó abierta la puerta a presentarse para relevar a Sánchez como secretario general del PSOE cuando llegara el momento de la sucesión, estimando que ésta se produciría en cuatro o cinco años, tras la próxima legislatura.

Aunque dijo que no se veía como el perfil más propicio para el puesto, no se descartó y consideró que en determinadas circunstancias el partido podía mirar hacia él.

"No creo que yo sea ese jugador, no creo que yo tenga que jugarme la última pelota, haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara, faltando dos segundos y me la tuviera que jugar, no soy de los que la pasan", aseguró entonces a Europa Press.

Puente llegó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en noviembre de 2023, recibiendo la cartera de manos de Raquel Sánchez.

Durante su etapa al frente del Ministerio, ha sido muy criticado por las incidencias diarias en el sistema ferroviario, así como por sus polémicos 'tuits', escritos por él mismo, a diferencia de otros políticos y ministros que delegan su actividad en redes sociales a otros profesionales.

Se ha visto inmerso en polémicas con el presidente argentino, Javier Milei, del que llegó a sugerir que consumía "sustancias", así como con el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, con el que mantuvo varios enfrentamientos, el último el pasado mes de agosto en X a cuenta de las tarifas de Aena.

Durante su gestión, en 2024, Puente tuvo que afrontar también problemas con los trenes Avril de Talgo, que llegaron con dos años de retraso y muchas incidencias, hasta el punto de que desde Renfe y Transportes se reclamó al fabricante de trenes compensaciones económicas cercanas a los 170 millones de euros por los problemas causados.

También durante su gestión se bloqueó desde el Gobierno la compra de Talgo por la húngara Magyar Wagon por razones de seguridad nacional.

En 2024 fue muy alabado por su gestión comunicativa en la crisis de la DANA y por la restauración urgente de las infraestructuras que fueron dañadas en la Comunidad Valenciana como consecuencia de las inundaciones.

Durante su etapa en el Ministerio, aceleró las licitaciones y tramos del Corredor Mediterráneo, redifinió los objetivos de movilidad sostenible orientados a la descarbonización y vivió el auge de la alta velocidad, con nuevos operadores como Iryo y Ouigo.

Este martes, tras su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para hablar del accidente de Urda (Toledo), Puente anunció su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre. "No seré, por tanto, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valladolid", señaló.

SU INTENSA LABOR MUNICIPAL DESDE LA ALCALDÍA DE VALLADOLID

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera, ejerció como abogado desde 1995 hasta su toma de posesión en la Alcaldía de Valladolid, en junio de 2015, responsabilidad que ejerció hasta mayo de 2023. Fue elegido diputado en junio de ese mismo año.

Como alcalde, Óscar Puente fue presidente de la Red Española de Ciudades Saludables de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre noviembre de 2015 hasta diciembre de 2019; formó parte de la Junta de FEMP como vocal entre septiembre de 2019 y mayo de 2023, y fue representante de la FEMP en la red de iniciativas urbanas desde octubre de 2020 hasta mayo de 2023.

También fue vicepresidente primero de la OICI (Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal).

Militante del PSOE desde 1990, inició su carrera política en Valladolid en 2004 como vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial. En 2007 fue elegido concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento vallisoletano y estuvo al frente del equipo como presidente del Grupo desde 2008.

En 2009 fue nombrado secretario general de la Ejecutiva Municipal del PSOE Valladolid, cargo que ocupó hasta diciembre de 2021, cuando fue elegido secretario general del PSOE Valladolid. Entre junio de 2017 y octubre de 2021, ocupó la portavocía de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.