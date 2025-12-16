Óscar Puente viaja a Italia para visitar la fábrica de los trenes que usa Iryo (Hitachi)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha viajado este martes a Florencia (Italia) para conocer la planta de producción que el fabricante japonés de trenes Hitachi Rail tiene en la localidad toscana de Pistoia, cerca de Florencia.

El ministro, acompañado de representantes de Renfe, recorrerá el miércoles esta instalación de 290.000 metros cuadrados, en la que se fabrican trenes de alta velocidad, regionales y suburbanos, tanto híbridos como eléctricos.

La visita se centrará en la fabricación del modelo ETR1000, un tren de alta velocidad que opera en diferentes países europeos (también en España) y que puede adaptarse a distintos voltajes y normas de señalización.

En concreto, este tren, conocido popularmente como el 'Frecciarossa' (flecha rosa), es el que usa Iryo para sus servicios en España. Lo creó la empresa italiana Ansaldo junto con la canadiense Bombardier, pero la primera la compró Hitachi en 2019 y la segunda la adquirió Alstom en 2021, aunque ahora la japonesa lo fabrica en solitario.

El ministro continúa así su serie de viajes en busca de trenes para Renfe, tras visitar la fábrica de Siemens en Alemania --de la que admitió posteriormente que esperaba más-- o la de CRRC en China --de la que tuvo una buena impresión--.