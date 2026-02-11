Óscar Puente a Vox: "Es imposible competir en un debate cargado de bulos y mentiras"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que es imposible competir en un debate en el que cree que se mueve Vox de "bulos y mentiras", citando como ejemplo los vídeos en los que aparecen diputados de ese partido lamentando que el agua de la lluvia se pierda en el mar.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados, Puente ha recriminado a la diputada de Vox María José Rodríguez de Millán que use de una forma "tan bochornosa" a las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) con "demagogia y palabrería vacía".

"Ustedes --a Vox-- se graban con un río detrás, con un caudal tremendo, diciendo que todo ese agua va a parar al mar y que eso es culpa del gobierno socialista y de las ideologías 'woke'. ¿Quién puede competir con eso? Les da exactamente igual los datos. Utilizan el engaño permanente porque creen que tienen un destinatario que es permeable a ese tipo de bulos", ha indicado.

Puente ha achacado a la diputada de Vox el propagar bulos sobre este accidente, como que el carril era de mala calidad y de material chino, o que el Gobierno haya renunciado a invertir en la red ferroviaria española para ayudar a Marruecos u otros países a desarrollar la suya.

"Lo que está pasando, precisamente, estos dos últimos meses con los temporales es consecuencia de los negacionistas, de aquellos que niegan que el cambio climático es una realidad. Porque si en Cataluña o en el conjunto de España ha llovido en el mes de enero un 300% más que la media desde el año 1990, no es por las políticas 'woke', sino por el negacionismo del que ustedes son protagonistas", ha concluido al respecto.

Puente ha respondido a una serie de cinco preguntas de distintos diputados del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), en algunas de ellas pidiendo su dimisión, aunque ha contestado: "Si yo considerara que hago mal mi trabajo, no esperaría que ustedes me pidieran la dimisión".

En concreto, a José Vicente Marí (del PP balear), que se ha referido al "caos permanente en el tren" y al "fracaso" en la gestión de Puente, le ha dicho que los trabajadores de Servicios Ferroviarios de Mallorca (de competencia autonómica) han denunciado una falta de mantenimiento en esa red, tras el descarrilamiento de un tren en un punto en el que se encontraron deficiencias con anterioridad.

A Eduardo Carazo (PP), que ha dicho que el tren vive "el peor momento de su historia reciente", el ministro le ha respondido que acumula 12 horas de comparecencias en el Congreso y Senado por el accidente de Adamuz, recriminándole a su partido que la exministra Ana Pastor no compareciese en sede parlamentaria tras el accidente de Angrois de 2013.

En cuanto al diputado de UPN, Alberto Catalán, también ha criticado la gestión de Óscar Puente, a quien ha preguntado si está en riesgo la seguridad de los viajeros, tras las mayores inspecciones que dice que se están haciendo en las vías, y a quien le ha espetado no tener empatía con las víctimas.

"Mostrar empatía con las víctimas es, lo primero, estar al frente de tu puesto de trabajo desde el primer momento, como hice yo cuando esta tragedia se produjo, dar todas las explicaciones y toda la información disponible a la opinión pública, 17 entrevistas y cuatro ruedas de prensa, respetar al Parlamento de España compareciendo dos veces y hoy dando las mismas explicaciones que he dado ya durante 12 horas", ha respondido Puente.

El ministro le ha echado en cara a Catalán que, cuando sucedió el accidente de Angrois, su partido no apoyó una comisión de investigación: "¿Por qué entonces no sembraron ninguna duda sobre la seguridad del ferrocarril y hoy siembran absolutamente todas? Se lo voy a decir. Porque ejercen ustedes el fariseísmo político. Se rasgan las vestiduras siempre que las supuestas responsabilidades están en la bancada de enfrente y escurren el bulto y se marchan cuando las responsabilidades les tocan a ustedes".

"Cuando se produjo el accidente de Angrois, ningún diputado de este grupo parlamentario (PSOE) se lanzó a pedir la dimisión de la señora Ana Pastor, que no tuvo ni siquiera la dignidad de comparecer en este pleno como ha hecho el presidente del Gobierno, ni tampoco la dimisión del presidente Rajoy. Esa es nuestra diferencia. Ustedes son auténticos carroñeros políticos, unos irresponsables y es lógico que siembren en la ciudadanía el desconcierto", ha añadido.